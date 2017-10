En el ciclo de entrevistas con los cuatro aspirantes de Santa Cruz para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), le tocó el turno a Olvis Egüez Oliva, que por encontrarse en las provincias optó por responder por escrito.

¿Cuáles son los cinco méritos que lo hacen merecedor de un lugar en el Tribunal Supremo de Justicia, según usted?

Mi formación ideológica y técnica me brinda solvencia en valores y principios ético-morales, y capacidad técnico- académica como un profesional integral; la trayectoria limpia y comprometida con la justicia y la lucha contra la corrupción en el país me hicieron desempeñarme como autoridad coherente y pragmática; no tengo cola de paja o pasado oscuro que me involucre en hechos de corrupción; mi juventud me brinda la posibilidad de recoger el sentimiento de una nueva generación que clama a gritos la transformación del sistema judicial de cara al pueblo; y mi experiencia como coordinador nacional de la Fiscalía me hace conocedor de dramas que viven los litigantes en Bolivia, cansados de peregrinar por que se los atienda de manera rápida y transparente sin que sean escuchados.



¿Qué experiencia tiene en su carrera profesional?

Me desempeñé como activista de derechos humanos, abogado litigante; fiscal de materia; fiscal departamental de Pando, coordinador departamental y nacional de lucha contra la corrupción. Lideré equipos de fiscales de materia a escala nacional en la planificación de estrategias investigativas y políticas criminales, llegando a esclarecer hechos de organizaciones dedicadas a la extorsión en el ámbito judicial.



¿Cuál es su propuesta teórica que aplicará si lo eligen para el Tribunal Supremo de Justicia?

La corrupción se combatirá a largo plazo mediante convenios con los sistemas educativos, universitarios y de formación técnica, para el fortalecimiento de la formación ético-moral, que permitan cambiar de concepción a la ciudadanía. Se introducirá mayor presencia académica en lo ético-moral y sensorial en la escuela de jueces, que permitan crear el nuevo perfil del juez íntegro; y se evaluará el trabajo para separar la paja del trigo. En relación con la retardación de justicia, es necesario aumentar el número de jueces en todo el país; introducir la tecnología en la administración de justicia mediante la digitalización de los expedientes que permitan verificar las actuaciones. Es necesario emitir jurisprudencia que represente una justicia restaurativa, humanitaria y social.



¿Cree usted que hay independencia de poderes en el país?

El perfil del nuevo juez que propongo blindará al sistema judicial contra la injerencia, de manera que se cumpla con la garantía constitucional de juez natural: imparcial e independiente.



Hay muchos cuestionamientos sobre casos de reclusos reincidentes que consiguen libertad, pese a haber cometido delitos graves. ¿Cómo se podrá arreglar esta situación?

El salto a la tecnología permitirá acceder a información en línea, de base de datos de la Fiscalía, Policía, Órgano Judicial, Sistema Penitenciario etc. De manera que se cruce información sobre los antecedentes de los imputados valorando su habitualidad y peligrosidad.