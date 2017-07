La sala es grande y tiene pocos muebles: unos sillones de falso cuero negro, un escritorio pequeño, unos muñecos de Fidel, el Che, Chávez, Bolívar y Sucre y un par de anaqueles. Es la casa de la madre de Rómer Gutiérrez Quezada y aquí, supuestamente, funcionaba Golden Grains Commodities S.R.L., una de las empresas creadas por el hombre que fue asesor de la concejala Melody Téllez, líder de la Organización Che Guevara MAS-IPSP y que ahora está preso en Brasil acusado de traficar casi 100 kilos de cocaína a ese país.

Amparo Gutiérrez, diputada del MAS y hermana de Rómer, se enteró de la empresa al día siguiente de que la detención de su hermano se hizo noticia nacional. “Demostraba lo que no tenía. Incluso creó una empresa constructora y puso como dirección la casa que teníamos en Santa Rosita”, contó.

Gutiérrez Quezada declaró ante la Contraloría que tenía un patrimonio de Bs 10 millones, deudas por 1,4 millones e ingresos por Bs 120.000 al mes. De eso, lo único que conocía Amparo eran las deudas: Rómer, 38 años, tres hijos, uno más en camino, vivía en dos habitaciones cedidas por su madre en la casa familiar.

Sin bienes

Amparo Gutiérrez ha asumido la vocería de la familia en medio del escándalo político desatado. Asegura que su hermano no tenía bienes, salvo una casa en Beni, que compró gracias a un crédito bancario. La Policía, el viernes cuando allanó la casa familiar y se incautó de documentación de la sala/oficina, buscaba camionetas y otras cosas listadas por Gutiérrez en la declaración jurada de bienes. Nada de eso había llegado a la casa familiar.

Sin embargo, eso no significa que Rómer Gutiérrez no sea alguien que se mostraba como un pobre y sin dinero. Los masistas que aún quieren hablar de él, con la condición de que su nombre no se publique, lo recuerdan como alguien que pagaba campañas, que aportaba para encuentros de movimientos sociales y que, sobre todo en el referendo de repostulación del 21 de febrero de 2016, aportó bastante. Amparo recuerda que su hermano embanderó con el Sí todo el segundo anillo, pero hay otros que aseguran que puso papelería y volantes para repartir y empapelar la ciudad, además de organizar una batucada para animar los actos a favor del Sí en el referendo.

Ahora, las declaraciones oficiales se dividen entre quienes lo niegan y los que lo atacan. José Quiroz, exconcejal del MAS, asegura que quiso ser su asesor en 2010 y que su organización se creó en 2008, entre los arrimados al MAS.

Sin embargo, los Che Guevara se esforzaban en demostrar que estuvieron desde antes de que Evo Morales llegara al poder, que se fundaron en septiembre de 2003 y que no son ningunos arrimados al poder.

Es más, pese a la negativa de Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, Amparo asegura que su hermano sí le hacía seguridad cuando fue delegada presidencial en Santa Cruz, tal vez no como funcionario público, sino como una persona a la que llamaban para que pusiera el cuerpo a los ataques de los opositores afuera de canales de televisión o cuando volvía a la ciudad en el aeropuerto.

De esa época de confrontación política lo recuerda Melody Téllez. La única vez que contestó el teléfono para hablar de su exasesor, la concejala dijo que lo conoció en 2006 y que luego desapareció para volver en 2015. No dijo nada del grupo Los Indestructibles, en el que también mencionan al diputado Henry Cabrera y al hijo del exministro de Agricultura Hugo Salvatierra. Cabrera se excusó de hablar al respecto hace unos días.

Con denuncias

El que sí habla es Quiroz. Asegura que al principio de su trabajo como concejal (2005-2010), Gutiérrez se presentó a su despacho queriendo ser su asesor, pero lo rechazó. Asegura que entre 2008 y 2012 el ahora preso en Brasil acumuló unas ocho denuncias por estafa.

Quiroz dio otro dato: Gutiérrez Quezada votó en San Javier. En la segunda sección de la provincia Ñuflo de Chávez hay gente que se acuerda bien del ‘Gordo’ Gutiérrez. Lo recuerdan desde 2010, cuando aseguran que llegó para financiar la campaña del candidato del MAS a la Alcaldía y para organizarla. Ganó la elección y César Rivero fue alcalde. Una persona que trabajó en esa administración explica que la intención de Gutiérrez era ganarse obritas con su empresa constructora, pero que gastaba a manos llenas financiando viajes de comisiones masistas a diferentes encuentros nacionales y departamentales. Las obras que se adjudicó quedaron a medias.

Asesor sin ascenso

Con Melody Téllez había una doble relación. Por un lado era su asesor, su empleado en el Concejo, pero, por el otro ella era militante de la Organización Che Guevara, la primera “juventud” del MAS en Santa Cruz. El otro empleado de Téllez en el Concejo, Mauricio Rodríguez Roca, fue nombrado por Amparo Gutiérrez como socio de su hermano en la empresa granelera. Pero además, los masistas aseguran que Téllez era el boleto de entrada de Gutiérrez a las reuniones reservadas con el presidente Evo Morales y los ministros que llegaban a Santa Cruz.

Es obvio en las fotos que subía Rómer Gutiérrez a su perfil que el presidente Morales se acostumbró a verlo en los actos. Lo saluda con naturalidad. Es más, su hermana Amparo cuenta que le decía ‘El Cambita’ y cada vez lo molestaba con que estaba muy gordo. “Qué es esa mochila que llevas adelante”, cuenta Amparo que le decía el presidente a su hermano.

Pese al dinero y a las movilizaciones que hacía, Rómer no llegó a ascender en el MAS. No se llevaba bien con los que mandan políticamente en Santa Cruz e incluso operaba contra Carlos Romero, Hugo Siles y Reymi Ferreira. Gente de ‘Los indestructibles’ estuvo involucrada en el escándalo de los memes contra Romero, y acabó presa denunciada por acoso político. Tal vez por eso, Rómer se quedó como un activista y no llegó a autoridad.