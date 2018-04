Entrevista a García Meza no revela dónde están los restos de Marcelo

La entrevista que el extinto dictador, Luis García Meza, concedió a Carlos Mesa y que debe difundirse tras su muerte, no devela dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y tampoco contiene datos nuevos sobre los crímenes que cometió durante su etapa en el poder, entre el 17 de julio de 1980 y el 4 de agosto de 1981.

"No dijo donde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz (...) Fue una entrevista de poco menos de dos horas, una hora y cuarenta o algo así, pero dijo lo que ya se sabía, el general Banzer, su relación de Lidia Gueiler, pero nada destacable", anticipó el periodista Mario Espinoza, en entrevista con radio Compañera.

El productor de dicho encuentro, que más o menos tuvo lugar en 1997, en Chonchocoro, dijo que esta tarde se reunirá con Carlos Mesa para acordar subir el material a Youtube sin ninguna edición y ponerla a disposición de cualquier investigador que la necesite, al igual que otros videos que son parte de documentales difundidos por la productora 'Plano Medio'.

"Está en bruto, está en cinta, es muy antigua, es viejísima, la puse en DVD, no está editada y le podemos dar una copia a cualquier investigador que requiera. No creo que no haya nada nuevo, pero García Meza era un mentiroso", agregó el periodista.

La madrugada de ayer, a los 88 años, García Meza falleció en el hospital de Cossmil. Su cuerpo es velado en la capilla castrense de la zona de Irpavi, en la sede de Gobierno y aún no se conoce dónde serán enterrados sus restos.