Entre insultos, Diputados abroga el Código Penal

En una sesión vergonzosa donde no se respetó a quienes pidieron la palabra, especialmente a los asambleístas de oposición, anoche se aprobó el proyecto de ley corta para abrogar la Ley 1005 del Código del Sistema Penal.



El domingo, el presidente Evo Morales envió una carta a la Asamblea Legislativa para la abrogación en su totalidad del nuevo Código, luego de varias semanas de protestas sociales en contra de la norma aprobada recién en diciembre.



“Se abroga la ley 1005 del 15 de diciembre Código del Sistema Penal”, dice el artículo único del proyecto de ley, justificando que para “poner fin a mezquinos intereses políticos, (el presidente Evo Morales) tomó la decisión de solicitar a la Asamblea, la abrogación de la ley, con la sana intención de preservar la unidad del pueblo boliviano y la revolución democrática y cultural”.



La norma pasa a la Cámara de Senadores para su consideración. Se estima que el Ejecutivo promulgue la ley hasta este fin de semana. Sin embargo, ni oposición ni oficialismo no han presentado proyecto que reemplace a la ley 1005.



Gritos e insultos

Unos ocho diputados de oposición que pidieron la palabra antes de abrogar la ley, no pudieron ser escuchados por los gritos que propalaron sus colegas del oficialismo y con los golpes en sus curules.



“Mentirosos”, “lame botas”, “dinosaurios”, “la derecha no pasará”, entre otros estribillos, hubo en contra de la oposición.

Los oficialistas también fueron abucheados, aunque no se sintió porque los opositores no eran muchos. “Abrogación”, “respeto al 21-F”, “ya se van”, contestaban.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseveró, durante el debate acalorado de la sesión de la Cámara Baja, que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, nunca podrá ser candidato a la presidencia de Bolivia por ser incapaz de unificar el país.



La diputada opositora Marie Rosa Sandóval dijo que para que exista una construcción de un Código Penal se debería crear una comisión especial para trabajar con los diversos sectores, aunque no cree que el MAS pueda acceder a “una propuesta equilibrada”.

En la sesión

Dos tercios

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, advirtió que desde ahora se hará sentir los dos tercios en las próximas sesiones.



Duración



La segunda sesión de la gestión 2018 de la Cámara duró más de seis horas ayer en un ambiente de gritos, donde no se tuvo respeto por la palabra de los demás.