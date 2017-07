Enríquez-Ominami envía un duro mensaje a Piñera desde Bolivia

El ex diputado y tres veces candidato presidencial chileno, Marco Enríquez-Ominami, le envió un duro mensaje a su contrincante Sebastián Piñera desde la residencia presidencial donde actualmente vive el presidente Evo Morales, en la ciudad de La Paz (Bolivia).

"Hola Sebastián, no te voy a responder, tú ya tuviste tu chance, aquí me encuentro en la residencia del presidente de Bolivia. Recordemos a los chilenos lo que hiciste, ¿gobernanste? Le regalaste el mar, tú sí le regalaste el mar a Perú, hiciste negocios con empresas peruanas y no voy a perder el tiempo en polemizar contigo", dijo el político desde los jardines de la casa que habita el primer mandatario nacional.

La grabación, que subió Enríquez-Ominami a sus perfiles en redes sociales, se lo ve al ingreso de la residencia. Se conoce que fue minutos antes de la entrevista que realizó con el jefe de Estado, en el marco de un documental que realiza.

"Tú (Piñera) eres parte del pasado, aquí estamos los que estamos preocupados del futuro, y vengo aquí, cara a cara, no por Twitter como tú, a vengo a conversar con el presidente de Bolivia sobre el futuro de Chile y de Bolivia", agrega en la grabación.

Medios de la vecina nación anunciaron que el político chileno arribó a territorio nacional para ofrecer retirar las dos demandas que enfrentan a ambos países en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y se pueda iniciar una conversación directa para solucionar los conflictos por el mar y las aguas del Silala.

El canciller de su país, Heraldo Muñoz, ante sus propuestas para Bolivia, sostuvo que "nadie, a título personal, puede ofrecer alterar un tratado", ante lo dicho por Enríquez-Ominami, para retomar el diálogo bilateral entre Chile y Bolivia por una salida al mar.

