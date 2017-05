Enfermos con cáncer de La Paz podrán atenderse en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el alcalde de La Paz, Luís Revilla, firmaron un convenio que permitirá que enfermos con cáncer puedan beneficiarse de la atención con el moderno acelerador lineal con el cuenta la capital cruceña.

Se estima que anualmente unos 4.000 pacientes de la urbe paceña necesitan dicho tratamiento; ahora podrán acudir al Instituto Oncológico para tener mejores resultados en el combate frente a ese mal.

"Cuando Lucho nos dijo que había ciudadanos paceños que necesitaban del uso de este acelerador, no dudamos en ofrecerlo. No es caridad, no es nada que no les pertenezca. Todos los bolivianos debemos esperar que por lo menos hayan 10 aceleradores lineales", afirmó Costas.

Revilla explicó que se trata de un convenio de colaboración institucional. La comuna identificará a quienes necesiten de forma urgente el tratamiento y correrá con los gastos de transporte de los pacientes, mientras que la Gobernación cruceña los acogerá.

"Se trata de salvar vidas, de que las personas tengan la posibilidad de salvar sus vidas. Esta es la posibilidad de que muchas familias puedan sonreír porque era un tratamiento que no había en La Paz", aseveró el burgomaestre.

El convenio abre la posibilidad de otros campos de cooperación en beneficio de la población. Ambas autoridades admitieron que el acercamiento es producto de la amistad que comparten e instaron a que se repliquen estos ejemplos.