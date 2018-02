El alcalde del municipio de Yotala, distante a 15 kilómetros de Sucre, ha sido blanco de críticas este viernes, luego de que en horas de la mañana diera una entrevista radial en aparente estado de ebriedad.

Dionisio Barriga, del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue entrevistado por el programa Periodismo Que Cuenta, de Radio La Plata, para invitar a la población al cierre del Carnaval del próximo domingo, una de las fiestas tradicionales de Yotala.

"Le preguntési se suspendía (al igual que el de Cochabamba y la entrada militar de Sucre) y me dijo que no, que está todo organizado, que hay comida y bebida, que el asado de chancho y las empanadas ya están listas. De pronto, en media entrevista me di cuenta de que estaba borracho", relató el periodista Iván Ramos a EL DEBER Digital.

La entrevista en Sucre fue en pleno horario laboral: viernes, a las 11:35 de la mañana. Tres horas más tarde, a las 15:00, esta casa periodística se comunicó con el alcalde Barriga para conocer su versión y, al igual que en la mañana, la autoridad parece estar ebria.

Antes de terminar la conversación, Barriga afirma que "asumirá la responsabilidad" de sus actos, como puedes escuchar al final de este audio: