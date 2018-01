En la antesala de 2019, mensajes del Gobierno perfilan un año conflictivo

Por el tono de los mensajes dados apenas empezó el 2018, el año previo al de las elecciones generales, donde el presidente Evo Morales ha dicho que va a ser candidato, se proyecta como duro y de conflictos. Las expresiones como “hemos venido a la guerra”, del vicepresidente Álvaro García Linera; o “yo me divierto con los conflictos”, del presidente Evo Morales; más las críticas que denuncian ‘militarismo’ y un pensamiento antidemocrático, marcan la pauta.

En una rueda de prensa, la primera del año, el presidente Morales naturalizó ayer en su discurso la conflictividad del país, pero además advirtió que enfrentará al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) si, a través de la oposición boliviana, se confabula en contra de él de cara a los comicios generales de 2019. Todo parece asociado a la búsqueda de Morales de la reelección para un cuarto mandato consecutivo, pese a la derrota que sufrió en el referéndum del 21-F.

Mientras tanto, desde la oposición denuncian que el presidente tratará de inhabilitar a los opositores y sostienen que no es verdad que la repostulación del mandatario sea un hecho, porque hay instancias internacionales que se pronunciarán al respecto.

En una entrevista publicada por EL DEBER el domingo, el vicepresidente García señaló que ambos prefieren enfrentar conflicto antes que calma: “Con Evo somos hombres de guerra. No hemos venido a caminar encima de flores, hemos venido a la guerra. Y cuando no hay guerra, nos intranquilizamos; cuando no hay lucha, estamos un poco incómodos”.

EL DEBER le consultó a Morales cuál era su impresión por lo dicho por García Linera, y si vislumbraba un año conflictivo por la cercanía de las elecciones.

“Conflictos siempre van a haber, pero lo que yo vivo como presidente no lo he vivido como dirigente. Ustedes saben, como dirigente, teníamos tantos muertos, con gobiernos sometidos al imperio norteamericano. Deberían revisarse esos datos. Recuerdo siempre, en un solo día tres compañeros muertos a bala”, dijo.

Las reacciones



Al respecto, el expresidente Jorge Quiroga señaló que en esa lucha política el Gobierno buscará inhabilitarlos con juicios e indicó que no todo está definido sobre la repostulación. “El MAS recrudecerá la persecución contra los opositores. Los magistrados elegidos y que son truchos buscarán sentenciar e inhabilitar a los opositores”, sostuvo.



Quiroga asegura que el MAS tiene por estrategia el posicionar el 2018 como un año preelectoral, aunque asegura que no lo es. “Será un año de defensa de la democracia, la Constitución y el referéndum del 21-F. El Gobierno ya quiere instalar esa lógica de que Evo Morales ya es candidato. El 2018, el sistema interamericano va a determinar que don Evo Morales no puede serlo, se los digo con conocimiento de causa, habrá recursos, gestiones y acciones, lo haremos en el frente externo”, advirtió el expresidente.



“El presidente tendrá que escoger respetar veredictos y dictámenes de la justicia internacional, y si no lo hace no estará en condiciones de exigir que Chile respete el veredicto de La Haya”, añadió.



En Santa Cruz, quien no pasó desapercibido fue el vicepresidente y sus frases de ‘guerra’.



El profesor y reconocido escritor Édgar Lora Gumiel escribió para contestarle. “Mientras que en estas fechas se proclama la paz en todo el planeta, mientras los (jóvenes de las generaciones) ‘millennials’ y ‘z’ nos señalan el camino de la paz, aparece en nuestro país un oscuro personaje, megalomaniaco, enarbolando banderas de guerra, con frases y poses de exacerbado cinismo”, criticó.



Lora sostuvo que es fácil incitar a las ‘guerras’ cuando se tiene al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral, a las FFAA y a la Policía “con guirnaldas de coca en el cuello y con ponchos rojos de uniforme, apoyando y defendiendo la locura”.



A su turno, el ex prefecto cruceño Carlos Hugo le contestó así: “En una típica bravuconada (simulación de valor, fanfarronada), nuestro vicepresidente trata de rayar una cancha de violencia y de provocación. Ya no funciona (como aquella que ya no saldría más ni el sol, la luna y las estrellas). Ya estás desfasado Álvaro. Aunque es bueno saberlo. Te mando un abrazo afectuoso y sonriente”.

Tras la entrevista

Reivindicando a los guerreros

“Que el año encuentre guerreros que aman lo que hacen, no porque nos guste la guerra... sino porque la paz es de los que vienen... por ell@s”, escribió en su cuenta de Twitter la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, tras publicarse la entrevista con el ‘vice’.



“El fracaso de sus ideas”

“Quien se prepara para la guerra, admite el fracaso de sus ideas”, escribió el analista Gustavo Pedraza, dirigido al vicepresidente.