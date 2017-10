“El crecimiento es personal y el goce de conseguir algo, un éxito, es personal. Me encanta verlos y contarlos (a los funcionarios) porque es una muestra de lo que hemos crecido. Vamos a conseguir muchas cosas y esta empresa está hecha para eso”. Ese es un fragmento del discurso que emitió el 22 de agosto Juan Franz Pari Mamani, durante una reunión que sostuvo con los funcionarios de la empresa Saltcon SRL., que creó en la ciudad de La Paz después de renunciar al estatal Banco Unión.



Las imágenes del encuentro están registradas en la cuenta de Facebook del exgerente de Operaciones de la agencia del Banco Unión en la localidad de Batallas (La Paz), que actualmente se encuentra recluido con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, acusado de robar más de Bs 37 millones de los cofres de la entidad financiera del Estado.



El dinero fue utilizado, según las investigaciones, para adquirir y regalar vehículos de alta gama, para alquilar un departamento por $us 800 al mes y que compartía con su amante en Alto Obrajes, además de crear empresas, como Saltcon SRL, que servían para ‘legitimar las ganancias ilícitas’. El exejecutivo bancario relató en un video que esa firma fue pensada y concebida, junto con un amigo, durante un viaje de ocho horas en ‘surubí’ desde Cochabamba a Tarija.

Antecedentes



Pari, nacido en junio de 1990, proviene de una familia modesta. Su madre se gana la vida como costurera y su padre, según versiones, es funcionario de la Gobernación de La Paz. En 2008 culminó sus estudios secundarios en el colegio San Antonio de Padua, que está ubicado en el casco central de la sede de Gobierno. El hombre vivía en una casa ubicada en el barrio Alto Chijini, junto con su madre, con su esposa, su hijo y un hermano. La cónyuge se dedicaba a la venta de ropa, en un negocio familiar.



Juan Franz, como le gusta identificarse, ingresó a trabajar como cajero en el Banco Unión en diciembre de 2011. Solo entregó el título de bachiller, a pesar de que en su perfil en las redes sociales se presenta como ingeniero comercial, formado en una universidad privada de Bolivia.



En 2014 Pari asumió como jefe de Operaciones en la agencia del Banco Unión en la localidad paceña de Viacha, y debido a su de-sempeño y experiencia laboral, su jurisdicción se extendió a las sucursales de Batallas y Achacachi, a pesar de que no contaba con título universitario, según un reporte de la Agencia de Noticias Fides (ANF), que accedió al cuadernillo de investigación de la Fiscalía.



El nuevo gerente general del Banco Unión, Rolando Marín, en una entrevista en radio Panamericana, reveló que Pari solo estudió hasta el quinto semestre en una universidad privada y él no estaba apto para ocupar el puesto de jefe de Operaciones de una entidad bancaria. Marín admitió que fue un error.



De acuerdo con las investigaciones, entre marzo de 2016 y agosto de 2017, cuando renunció a sus funciones en el Banco Unión, Pari logró sustraer más de Bs 37,6 millones.



Perdió la cabeza



Luciana Regina Cagnola Gómez, que también se encuentra con detención preventiva, ingresó en la vida de Pari durante una visita que realizó el entonces ejecutivo del Banco Unión al nigth club Paradise, de Santa Cruz.



Juan Franz viajaba con frecuencia a la capital cruceña para encontrarse con Luciana. Pero después de un tiempo Pari alquiló el departamento en Obraje y Cagnola se convirtió en asidua entre los aeropuertos de Viru Viru y El Alto, de acuerdo con uno de los investigadores del caso, pero que prefirió preservar su identidad. Las cámaras de seguridad del Banco Unión captaron en, por lo menos, dos oportunidades a la amante de Pari dentro de la entidad financiera.



El exbanquero hizo público un video en que aparece obsequiando un vehículo Mercedes Benz a la mujer, que, posteriormente, se conoció participó en licitaciones públicas en los municipios de El Alto, Santa Cruz de la Sierra y Pailón.

Según relatos de los vecinos de Batallas, anteriormente Pari llegaba en taxi a su trabajo, pero después de un tiempo viajaba en sus vehículos de lujo y con chofer.

Profesionales lo ven como caso único



Pasó de jugar 'preguntados' a comprar más de una decena de vehículos de lujo. Juan Franz Pari no encaja en la catalogación de un delincuente común y su caso es casi considerado inédito en el país, al incurrir en un millonario robo y sobreexponerse hasta ser capturado.



Según la sicóloga Cecilia Bandin, el perfil del exjefe de Operaciones del Banco Unión en Batallas es “perverso”, una persona tosca, hostil, desa-fiante, hiriente y que ostenta sus logros para causar malestar, rabia, impotencia. “Constantemente hacía comparaciones y buscó que eso fuera muy tomado en cuenta por los demás, no quería pasar desapercibido”, señala la profesional. .



Con 31 años dentro de la Policía boliviana, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz, Johnny Aguilera, asegura que jamás vio un caso similar y menos a un ladrón que se comporte así. “Este sujeto es poco normal, único, no es usual cómo procedió”, aseveró.



“Todos los maleantes saben que van a caer, pero Pari disfrutó del dinero llamando la atención, lo más que pudo”. Sin embargo, intentó legitimar el dinero que robó montando empresas, tratando de mostrarse como alguien inteligente, pero falló al “satisfacer su ego”. /Jesús Alanoca Paco (La Paz).