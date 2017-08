En Tarija cede el fuego y crece la ayuda solidaria

Después de tres días de arduo trabajo y sin dar tregua, ayer las autoridades nacionales y departamentales confirmaron que el fuego en la serranía de Sama, en Tarija, empezó a ceder y bajó de 18 a tres los focos de calor. Prevén que hoy terminen de sofocar todos los puntos con espuma y químicos.

El secretario de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, confirmó, en horas de la noche, que los focos fueron reducidos considerablemente.



Así, a punta de matafuegos y ‘brujas’ (unas especies de escobas de goma) que azotaban contra los ardientes arbustos los expertos y voluntarios combinaron fuerzas para ganarle al fuego que amenazó a Tarija como no lo había hecho desde hace 15 años, así lo recordó el alcalde Jaime Paz Pereira, quien dijo que desde 2002 no se había producido un desastre similar.

El subgobernador, Jhonny Torres, dijo que tuvieron que comprar todas las herramientas de las ferreterías de la ciudad porque no alcanzaba para la cantidad de gente que se brindó a colaborar. Al mismo tiempo otras personas llegaban con jugos, agua, alimentos o herramientas para donar; los adolescentes, mientras tanto, recorrían negocios, comercios y tiendas para pedir botellas desechables y llevarlas hasta los distintos campamentos.



Palas, picos y machetes también fueron distribuidos entre los voluntarios que se arrojaban contra las escarpadas serranías. En este tipo de terreno, los carros cisterna de los bomberos no tiene mayor uso porque no pueden llegar al lugar, entonces los jóvenes llenaban con agua las botellas de plástico y en interminables cadenas llevaron el agua hasta donde estaban los voluntarios. La ministra de Salud, Ariana Campero, informó que se realizaron 2.000 atenciones en dos días, principalmente jóvenes sofocados por el humo y por quemaduras.



El Gobernador, Adrián Oliva, afirmó que no existe reporte oficial de un tercer fallecido y pidió a las cadenas de redes sociales no dejarse llevar por rumores y dijo que lo mismo sucedió con dos personas que supuestamente desaparecieron.

En Beni

En el marco del plan de control de fuego, según el director del Centro de Operaciones de Emergencia de la Gobernación de Beni, Cristian Cámara, se dispuso el desplazamiento de efectivos militares del Comando Estratégico Operacional Mamoré a lugares donde las quemas de pastizales son recurrentes todos los años en esta época. Aseguró que la presencia de los soldados de las FFAA, en sitios estratégicos, con carácter disuasivo, está dando buenos resultados porque se generaron menos foco de calor que otros años.