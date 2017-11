“En Europa querían hacer ver que el problema de los Papeles era de Sudamérica”

Hace 2 horas

Miguel Urbán es un diputado de 37 años con asiento en el Parlamento Europeo y representa a España como parte del partido opositor Podemos; llegó a Bolivia por dos días y pudo conocer el trabajo de la comisión legislativa que investigó los Papeles de Panamá y contó que en Europa esos paraísos fiscales son denominados guaridas fiscales.



¿En las investigaciones que hicieron en Europa pudieron ver conexiones con América Latina en este tema?

Sobre todo de Europa y en general de América Latina del fenómeno de los Papeles de Panamá que refleja la falta de control de sociedades offshore hasta el momento, pero vemos que estas sociedades suponen el 0,06% de las empresas especializadas en el lavado de dinero. Para que veamos el volumen, hace dos días salió lo que se llama el caso ‘appleby’, que afecta a territorios bajo la jurisdicción del Reino Unido y que puede ser otro caso similar a Papeles de Panamá; en los próximos días, o semanas, podemos tener nuevas informaciones sobre casos de lavado de dinero, de elusión o evasión fiscal.



¿Cuánto tiempo trabajaron en esta investigación?

Un año y medio. Hemos realizado un buen trabajo, hubo un intento de lavado de cara por parte de las instituciones europeas con audiencias a bufetes de abogados y empresas que querían lavar su imagen señalando a otras regiones, pero las conclusiones que se votaron hace una semana son muy contundentes sobre las instituciones europeas y de los mecanismos de regulación fiscal, porque perforaron la arquitectura jurídica para evadir impuestos.



¿Cuáles son las otras recomendaciones?

La segunda recomendación tiene que ver con la falta de medios y de fondos en el caso de la Unión Europea; pero la tercera recomendación se refiere a los grandes facilitadores para la evasión fiscal como los bancos, bufetes de abogados o expertos tributarios que están en este tema.



¿Hay montos de evasión?

Según los estudios, Europa pierde 1 billón de euros al año por la evasión fiscal. Eso significa un millón de millones al año que perdemos. En los países del sur estamos hablando de 250 millones de euros al año que pierden por elusión y evasión a esas guaridas fiscales.



¿Solo investigaron Papeles de Panamá?

Papeles de Panamá fue lo que dio el nombre a la propia comisión, hemos tenido acceso muy restringido a los papeles, no a todos, ahí hubo un tira y afloja de los propios integrantes; el lado conservador tenía un objetivo, culpar a los países del sur del efecto de evasión o de guaridas fiscales, ellos decían en Europa no hay guaridas, en Europa no está la evasión está en Panamá, pero en la comisión hemos desmontado esa versión, claro que hay un problema, hay en Luxemburgo y la evasión se llama Suiza, se llama Malta donde hace dos semanas asesinaron a una colega suya, entonces el problema no es aislado, involucra a varios países.