En Chuquisaca desconocen al nuevo ejecutivo de la COB

El nuevo ejecutivo de Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, ya tiene un frente opositor, así lo ha confirmado el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca, Carlos Salazar, al afirmar que desconocen al nuevo titular del ente matriz de los trabajadores.

Salazar, en entrevista con EL DEBER, afirmó que el congreso, que se realizó en la ciudad de Sana Cruz, se llevó a cabo con supuestos representantes expulsados de la COB, la mayoría manejados por el Gobierno.

"Desconocemos al nuevo ejecutivo de la COB porque vemos que no hay una independencia política cuando uno es dirigente sindical, no puede ser militante político porque se vuelve en un operador político y no hace gestión", indicó Salazar.

El ejecutivo de la COD de Chuquisaca agregó que en los siguientes días se realizará un ampliado en la ciudad de Sucre en donde definirán las medidas orgánicas que el sector implementará para hacer masivo su rechazo.

"Este jueves tendremos un ampliado. Junto a las bases vamos a determinar las medidas, no descartamos que estas sean fuertes y drásticas", advirtió.

El nuevo ejecutivo fue dirigente de la COD de Oruro. Ahora reemplaza en el cargo a Guido Mitma, quien salió de la COB después de denunciar que la Central Obrera Boliviana sufre un "asalto" de parte del Gobierno, mediante la Conalcam.