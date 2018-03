En Chile esperan a Piñera

La comitiva de 30 personas que llegarán hasta el Tribunal de La Haya tendrá que ser elegida por el próximo gobierno y los legisladores salientes del vecino país consideran que el gobierno de Sebastián Piñea debió definir ya la lista de viajeros.

El diputado Jorge Tarud (PPD) recordó que para la audiencia de de septiembre de 2015, el gobierno decidió invitar a los principales dirigentes de todos los partidos políticos con representación, además de los expresidentes y consideró que en esta oportunidad se debiera hacer lo mismo.

“Pero reitero, creo que eso será un trabajo para la próxima administración y me parece que ellos ya debieron definir quiénes irán a la audiencia, esas tareas no pueden dejarse a la informalidad y no creo que lo hagan”, aseveró en breve contacto telefónico.

Las audiencias de la fase oral se desarrollarán entre el 19 y el 28 de marzo y el gobierno de Sebastián Piñera asumirá funciones el 11 de este mes.