"Hubo poco acercamiento a lo jurídico. Nosotros estamos tranquilos", dijo Claudio Grossman, agente chileno, minutos después de que el equipo jurídico boliviano concluyera el primer día de exposición de alegatos orales en la Corte Internacional de La Haya. Bolivia busca que Chile se siente en una mesa de negociación para sellar una salida soberana al océano pacífico.

Los argumentos presentados fueron retrucados en el lado chileno que ve datos históricos erróneos y una intención tendenciosa en la exposición de los abogados de Bolivia. Para Grossam, se ha "caricaturizado algunos componentes en la presentación" como el hecho de presentar este tema con la obligatoriedad de resolverse mediante un resultado.

"Lo que se presentó fue tendencioso y erróneo. (Chile no invadió), la guerra se inició cuando ellos (Bolivia) se rehuso a un arbitraje internacional y además quisieron expulsar y quitar sus propiedades a los chilenos que vivían en su territorio". Dentro de los argumentos expuestos, el abogado Payam Akhavan, le recordó a los jueces de La Haya que Chile podría resolver el enclaustramiento marítimo de Bolivia si solo cediera el 0,2% de su línea costera.

"Esa tergiversación histórica, jurídicamente la vamos a rechazar. No voy a entrar en detalle de cada uno de los argumentos jurídicos. No le vamos a anticipar las cosas que sólidamente vamos a decir cuando nos toque nuestro turno", dijo a medios chilenos.

Bolivia quiere abrir una puerta trasera

A su turno, el canciller Roberto Ampuero, descalificó el hecho de que el equipo boliviano pretenda llevar al extremo de que hay una asfixia económica a causa de la falta de un litoral. "Bolivia ejerce como ningún otro país el acceso a los puertos chilenos. Aquí hay un intento de culparnos por su situación que es resultado de las falencias de su propio Estado".

El jefe de la diplomacia chilena fue más allá al asegurar de que Bolivia pretende "abrir una puerta trasera para terminar con el Tratado de 1904" y que su país no aceptará de que esto suceda ya que no se puede desconocer ese fallo.

La demanda marítima es utilizada

El senador Jorge Pizarro, que forma de la delegación trasandina en La Haya, no ve una relación entre la mediterraneidad con la situación económica actual del Estado boliviano y la justificación que se usa de "que son pobres por no tener acceso al mar, no es cierto, por que ellos utilizan los puertos chilenos".

"Morales lo único que quiere es perpetuarse en el poder y este tema, la demanda marítima, le sienta bien".