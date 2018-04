Dos empresas ‘gemelas’ que comparten la misma dirección en Santa Cruz de la Sierra complican a José María Leyes, alcalde de Cochabamba. En febrero de este año, por segundo año consecutivo, bajo el nombre de Asociación Accidental 26 de Febrero, se adjudicaron la provisión de 92.000 mochilas a la comuna del valle y ahora, junto a la cúpula de la Alcaldía, están siendo investigados por el delito de contratos lesivos al Estado y son sospechosos de haber sido favorecidos por alguien al interior del municipio. Según los documentos de importación del material escolar, las mochilas y los cuadernos fueron importados al país 104 días antes del lanzamiento de la licitación pública.



Así lo denuncia la concejala masista Rocío Molina. El alcalde Leyes asegura que se cumplieron todos los pasos legales de la licitación y, pese a que la Asociación 26 de Febrero presentó el monto más alto, no había más de 10% de diferencia entre las otras propuestas.



MANE COMP

La empresa de María René Ramírez Ramírez es la más antigua de las dos. Se trata de MANE COMP, una empresa unipersonal que fue abierta en 2006 como una consultora, como una profesional para ser contratada por el sector público. Según su padrón del Servicio de Impuestos Nacionales, ese rubro lo mantuvo pocos meses, entre marzo y septiembre de 2006. Luego, entre septiembre de 2006 y agosto de 2013, la empresa se dedica al mantenimiento y reparación de maquinaria y computadoras, además de la venta al por mayor de maquinaria. Según los registros de páginas web que se dedican a poner en la red directorios de empresas, en ese tiempo la dirección de MANE COMP era una tienda de nueve metros cuadrados en el Comercial Chiriguano.



En ese tiempo registró como actividades secundarias la venta de aparatos y artículos domésticos, lubricantes y combustibles para movilidades, pintura y artículos de ferretería y almacenes y, entre otros, libros, periódicos, revistas y artículos de oficina.



El viernes se trató de conversar con Ramírez llamando al teléfono registrado en Impuestos Nacionales. La mujer que contestó el celular explicó que la titular de MANE COMP no se encontraba y evitó dar explicaciones.



MPSC Srl

La empresa de René Juan de Dios Morales Espinoza es más joven. El hombre, que trabajó 14 años en la Aduana, abrió MPSC SRL como una empresa limitada, el 23 de marzo de 2015, y declara que, desde ese momento, realiza actividades solo de importación y tiene empleados. Su domicilio legal es el mismo que el de MANE COMP, la avenida Viedma, zona Barrio Lindo, pero en el cartel de la oficina, hoy cerrada por procedimiento fiscal, no figura el nombre de MPSC. Se trata de una oficina de unos 40 metros cuadrados de zona de exhibición de productos y de atención al cliente. Tiene implementos de computación, desde escritorios hasta computadoras en oferta y, por cómo se colocó las cintas de la Fiscalía, cuenta con un área de almacenamiento trasero.



Morales Espinoza declaró como actividades principales, entre marzo de 2015 y marzo de 2016, la importación de equipos y maquinaria y la venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. En 2015 anotó como rubro principal también la comercialización de materiales de construcción, actividad que no tiene fecha de cierre en su padrón.



Como actividades secundarias de MPSC estuvieron vigentes entre 2015 y 2016 la fabricación de maquinaria de oficina, la fabricación de muebles y colchones y la venta de materiales de construcción y artículos de ferretería. Siguen vigentes: la venta de aparatos y equipos domésticos, revistas, diarios, libros y materiales de oficina, y la comercialización de repuestos para vehículos.



Cuando se llamó a Morales Espinoza para conocer su versión, se excusó de dar declaraciones porque se encontraba en una reunión.



Las mochilas

La empresa de Morales Espinoza se encargó de comprar las mochilas en China. Según el documento de importación de la Aduana, fueron adquiridas a Boading Chuanye Manufacturing CO y estuvieron listas para ser enviadas a Bolivia el 7 de octubre de 2017.



Según los documentos de la licitación que figuran en el Sistema de Contrataciones Estatales, el proceso de contratación fue convocado el 28 de noviembre de 2017.



Eso no es todo. El contrato de confección de las mochilas data de agosto, incluso antes de que se revelen los logotipos de la marca ciudad de Cochabamba que llevan en el bolsillo superior.



Según los documentos de China, se trata de mochilas verdes con logos impresos. Se compraron 75.000 unidades de 42 centímetros de alto por un costo de 98 centavos de dólar por unidad (Bs 6,82). Otras 17.000 unidades, de 36 centímetros de alto, se compraron por 90 centavos de dólar por unidad (Bs 6,26). En total, por las 92.000 mochilas compradas por Morales Espinoza, la empresa china declara que cobró $us 88.800 (Bs 618.048).



El 29 de diciembre, una empresa de transporte certificó que había cobrado $us 6.742 por el transporte de la mercadería de China hasta Arica y se necesitaron $us 800 para el transporte terrestre hasta Cochabamba. Según el documento del 16 de enero de 2018 de la Aduana, las mochilas llegaron en forma de 1.840 bultos con un peso de 44.230 kilos y pagaron por su importación Bs 424.411.



Los útiles

María René Ramírez se hizo cargo de la importación de los útiles que iban en la mochila. Salieron de la Aduana el 10 de enero en forma de 7.084 bultos que pesaron 113.358 kilos y pagó Bs 261.631, por concepto de importación.



Según la factura de Hangzhou Prostar Eterprises Ltda, los útiles escolares fueron adquiridos el 16 de agosto de 2017, días antes de que Cochabamba hiciera pública su marca ciudad que va grabada en cada uno de los cuadernos y lapiceros. La empresa china produjo 150.000 lapiceros a un valor de tres centavos de dólar cada uno (20 centavos de boliviano) haciendo un total de $us 4.500. Produjo 92.000 lápices a 2 centavos de dólar cada uno (14 centavos de boliviano) e igual cantidad de lápices rojos al doble del precio del negro. También proveyó 92.000 cajas de colores a 32 centavos de dólar cada una (Bs 2,23) y 75.000 cajas de marcadores a 31 centavos de dólar (Bs 2,15) y 92.000 tajadores con un costo unitario de 2,5 centavos de dólar (17 centavos de boliviano). Los 92.000 borradores tuvieron un precio unitario de 20 centavos de boliviano; los 75.000 estuches geométricos se cotizaron a Bs 2,10 cada uno, las 17.000 piezas de plastilina costaron a Bs 1,05 la unidad, mientras que las 150.000 carpetas a Bs 1,75 cada uno. En total, fueron 927.000 piezas de útiles escolares selladas con los colores y logos cochabambinos por los que la empresa Hangzhou Prostar cobró $us 130.320 o Bs 907.027,20.



En total, MANE COMP y MPSC importaron (antes de la licitación) más de un millón de ítems, cada uno grabado con el logo del Gobierno Municipal Autónomo de Cochabamba, el lema Educación sorprendente y la marca del municipio, Cochabamba, ciudad de todos. El contrato, firmado por el alcalde Leyes y un representante legal de la Asociación 26 de Febrero, se celebró el 26 de enero, cuando los útiles ya llevaban al menos 10 días en el país.



Según Leyes, el valor referencial de cada mochila era de Bs 140. Sin embargo, la concejal Rocío Molina, que presentó la demanda judicial contra el alcalde por conducta antieconómica, asegura que a los importadores, luego de pagar los impuestos y el flete internacional, les costó Bs 26 cada mochila llena de útiles. Al final, la Alcaldía de Cochabamba adjudicó los útiles por Bs 12,4 millones y a los importadores les costaron Bs 2,3 millones, de acuerdo a los documentos judicializados de la importación.

SIETE RESPUESTAS CLAVE PARA ENTENDER EL CASO:

¿Qué es lo que se denuncia?

El MAS acusó a la Alcaldía de comprar 92.000 mochilas y material escolar, supuestamente, con sobreprecio y ventajas. Los bolsos y los útiles fueron adquiridos en 2017 y entregados a inicios de este año a escolares de los niveles inicial y primaria del municipio de Cercado.

¿A quién se le compró?

A la Asociación 26 de Febrero, que importó las mochilas desde China. MANE Comp y MSPC SRL conforman la asociación.

¿Qué se compró?

Las mochilas son verde claro, llevan el logo y el lema de la Alcaldía de Cochabamba. Son bolsos medianos. Cada una contiene material escolar.

¿Por cuánto fue el contrato?

La Alcaldía comprometió el pago de Bs 12,4 millones para la compra de las 92.000 mochilas más el material escolar.

¿Se pagó los Bs 12,4 millones?

La Alcaldía suspendió el pago e informó que no se entregó nada a las empresas. Leyes dijo que al no haber la entrega de dinero no hay daño económico.

¿Quién hace la denuncia?

La primera fue la concejal cochabambina por el MAS, Rocío Molina. Pero los Demócratas aseguran que este es otro caso ‘armado’ por el Gobierno nacional para descabezar a uno de sus líderes y darle un ‘golpe' al alcalde de Cochabamba para destituirlo.