"Yo tenía que venir siempre a Brasil, pero se han aprovechado y conmigo se han limpiado todo. Me han dicho que yo soy el principal acusado del crimen", afirmó Eliot León Fernández desde Brasil, sobre el asesinato de Jesús Cañisaire y Carla Bellot, según un video de RTP.

El sujeto, sindicado como el principal involucrado en la muerte de la pareja que estuvo desaparecida en La Paz, señaló que al cruzar la frontera le robaron el celular y el resto de sus pertenencias, por lo que "no sabía nada".

"No (he ayuda a envolver los cuerpos), no (he ayudado a cargar los cuerpos al río). Ayer en la noche recién me (he enterado)", explicó, afirmando que ni siquiera supo que su pareja, Priscila Ch., se entregó a autoridades consulares y fue repatriada al país.

Audio de Eliot León:

Hoy el José Luis Quiroga, viceministro de Régimen Interior, anticipó que el individuo arribará al aeropuerto de la ciudad de El Alto cerca a las 18.20. Una comisión de la Policía y la Fiscalía se trasladó a Sao Paulo, donde León fue entregado en la madrugada a autoridades consulares.

"De uno nomas he visto (cómo ha muerto), del joven. Me estaba ahorcando y mi hermano le ha pegado con un fierro y ha caído muerto, mi hermano Israel lo mató. No cometí el crimen, Israel, ahora me he enterado que toda mi familia a mi nomas me está culpando por lo que me he venido", agregó Eliot.

Una llamada a su mamá develó su ubicación, en el municipio de San André. Los antecedentes policiales detallan que tanto como él como su hermano, Israel, tienen antecedentes por delitos violentos.

Así fue entregado Eliot León Fernández: