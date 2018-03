"Los opositores que no quieren que los niños tengan buen colegio, opositores que discriminan a la mujer de pollera", afirmó hoy el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, durante la inauguración de una unidad educativa en la comunidad San Idelfonso de Potosí.

La autoridad resaltó que la entrega de esa infraestructura "es una forma de acabar con la discriminación", tras nuevamente pronunciarse contra el acto de discriminación que sufrió una mujer en un vehículo de transporte público en Santa Cruz.

"No permitamos discriminación de nadie, no permitamos que nadie quite los derechos a nadie (...) Todos los días voy a estar rodeado de mis hermanas de pollera, porque son Bolivia y tienen todos los mismos derechos que cualquiera", anunció el mandatario, a manera de acto de desagravio.

Explicó que toda Bolivia está con Maria Janco, oriunda de Potosí, y a quien otra mujer no le permitió sentarse a su lado, generando una severa polémica que deparó una acción judicial patrocinada por el Gobierno.

"Me duele el sufrimiento de la compañera Marianela, me duele porque cómo en nuestro país vamos a discriminar po la vestimenta, por la piel o por el apellido, no podemos nosotros permitir eso, primero porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos", manifestó la autoridad.

García Linera afirmó que junto al presidente no permitirán que se mantengan esas prácticas, asegurando que "nos hemos sublevado para que hayan ponchos y polleras en el Parlamento" y reiterando que toda familia tiene un integrante que utiliza esas prendas.

Ayer la autoridad fue critica, tras una conferencia de prensa en la que le recordaron prácticas en las que incurre el Gobierno. Incluso no respondió una pregunta sobre la diputada del MAS Juana Quispe, que arrojó un bolo de coca masticada a un opositor.