El vicepresidente Álvaro García Linera admitió que ve a Carlos Mesa como rival del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019, porque es el menos desgastado y el que tiene menos anticuerpos entre los opositores, mientras que el exmandatario sugirió que el oficialismo está cada vez más cerca del autoritarismo por su apego a la reelección indefinida.

Al respecto, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas comentó que prefiere no opinar porque hablar de esos temas es hacerle el juego a la estrategia electoral del gobierno. “La oposición aún no tiene candidatos, el MAS tampoco, porque el veredicto popular del 21 de febrero de 2016 (21-F) prohíbe que Morales y García Linera no pueden postularse. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no anuló ese resultado, así que está vigente. No entraré a su juego”, aseveró.

Durante una entrevista con EL DEBER, cuando se le preguntó a García Linera si el Gobierno veía a Mesa como el más firme candidato para enfrentarse a Morales, respondió: “Es una posibilidad real que hay que tomarla en cuenta, tiene todo el derecho de hacerlo... Y habrá que enfrentarlo como rival en la arena política, no en el tema marítimo”, manifestó en alusión a que él mismo lo ratificó públicamente como vocero de esa causa que se ventila contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Una noche antes, al salir de una entrevista con el sacerdote Eduardo Pérez Iribarne en las instalaciones de Fides Tv, Mesa lanzó dardos al Gobierno. “Cuanto más cerca estás del autoritarismo, más te gusta la reelección indefinida", declaró a la agencia ANF al referirse al fallo del TCP, que habilitó a Morales.

García Linera destacó que el exmandatario tiene la virtud de ser “el menos desgastado de toda esta generación neoliberal de políticos”, y puso en esa bolsa al expresidente Jorge Quiroga; al líder de UN, Samuel Doria Medina, y al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.



El vicepresidente también comentó que “aunque pertenece a la misma concepción ideológica, a la misma condición social”, el menor desgaste

de Mesa se ve reflejado en las encuestas. “Además, genera menos anticuerpos que el resto de los potenciales candidatos. Es conocido, no requiere un aparato ni un golpe de suerte. Puede ser reconocido y eso le cuenta a favor”.

El TCP justificó su fallo en la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), por ser la norma más favorable en relación con los derechos políticos de Morales y de otras autoridades elegidas, que el fallo del Tribunal enmarcó dentro del artículo 257 de la Constitución Política del Estado, y por eso lo puso por encima del 168, que limita la cantidad de veces que un gobernante puede buscar reelegirse y cuya modificación para habilitar a Morales fue consultada en el referéndum del 21-F.



Mesa señaló que su opinión al respecto es “categórica” y que el TCP cruzó un río que “rompe el orden democrático y no hay ninguna argumentación de carácter legal ni ética que pueda justificar la decisión de vulnerar la Constitución; eso es inaceptable", sostuvo.



El vicepresidente señaló que en la actual CPE, por el artículo 257, un tratado internacional pesa más que un referéndum. Mesa lo criticó: “Los acuerdos internacionales en nuestro ordenamiento jurídico por supuesto están por encima de la Constitución, pero nuestros gobernantes saben perfectamente que el artículo 23 (de la Convención) está planteado en su espíritu y su filosofía para defender a los ciudadanos del poder”.

Contras



El vicepresidente puntualizó también que Mesa tiene tres debilidades fundamentales.



Primero, mencionó que no tiene un aparato político que lo respalde y explica que se refiere a estructura partidaria, a contar con un colectivo político de ideas y organización que permita decidir con autonomía, “será prisionero de quienes lo tienen”.



Admitió que Doria Medina tiene uno, “comprado con dinero, aceitado con los millones de dólares que dejó de pagar al Estado boliviano, pero tiene”. Dijo que Costas tiene otro con los demócratas y que lo expandió hace más de una década.



Complementó también que “algo puede tener Sol.bo o Jorge Quiroga y Mesa será prisionero de esos aparatos. En el fondo, si uno vota por él caerá nomás con los de siempre”, sentenció.

Mencionó también que es una persona indecisa y eso es “imperdonable en política” y que, como el resto de la oposición, no tiene propuesta seria.

Cara a cara

Gobierno

El Vicepresidente sostiene que la decisión del Tribunal Constitucional (TCP) que habilita a Evo Morales (y a él) para 2019 se funda en la supremacía de los acuerdos internacionales (como la Convención Americana sobre Derechos Humanos) por encima de la Constitución, por mandato del mismo texto constitucional.



21-F

Todo a pesar de que la mayoría del electorado le prohibió al binomio cambiar la Carta Magna para buscar la reelección en el periodo 2020-2025, como resultado del 21-F.

Oposición

Samuel Doria Medina, jefe de UN, acusó a García de querer “explicar con sofismas la única verdad: que Evo no es demócrata ni valiente y, por eso, cuando va a perder, cambia las reglas”.

La Carta Magna

El artículo 7 de la Constitución dice que el poder del Estado emana del pueblo y se subordina a él y a su soberanía, que se expresa en el voto.