El 'vice' ofrece a Oliva ayuda frente al bajón económico de Tarija

Frente al bajón económico que afecta a Tarija, el vicepresidente Álvaro García Linera ofreció la ayuda del Gobierno al gobernador opositor Adrián Oliva para dar viabilidad a los créditos que necesita y para liberar fondos del fideicomiso nacional para el desarrollo de las regiones.

El ofrecimiento lo hizo público este sábado durante la sesión de honor del Concejo Municipal de San Lorenzo, cuna del prócer Eustaquio Méndez, por la celebración del Bicentenario de la batalla de la Tablada.

García Linera, que habló a nombre del presidente Evo Morales, sugirió a Oliva terminar con las obras que dejó en curso su antecesor, el gobernador interino Lino Condori (MAS).

Según el Gobierno, Tarija percibió más de $us 4.500 millones de recursos en transferencias por regalías e IDH.

Y los presupuestos departamentales anuales llegaron a más de $us 700 millones. No obstante, por la caída internacional de los precios del petróleo, hoy sus presupuesto rondan los $us 300 millones, pero con compromisos heredados de gasto e inversión muy superiores.

Poco antes del discurso del vicepresidente, Oliva dijo que había llegado la hora de hacer que Tarija repunte y viva más allá de las regalías del gas y que habían problemas por atender que no se resolvieron en la década dorada del gas.

García Linera informó que entre 2017 y 2021, el Gobierno invertirá $us 3.900 millones en exploración de hidrocarburos, unos $us 400 millones más de lo que invirtió en toda la década pasada.