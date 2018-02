El ‘vice’ llama ‘amargados’ a los que le dicen No al Gobierno

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que hay sectores de la población que se oponen a todo lo que hace el Gobierno de Evo Morales, segmentos de la oposición a los que él llama ‘amargados’.



“Hacemos una carretera, no; queremos industrializar, no; queremos hacer un hospital, no; queremos hacer riego, no; queremos construir un colegio, no. Todo es no. (Estos) amargados quieren que nuestra Bolivia siga como antes”, aseveró el vicepresidente.



Su queja se expresa tras enfrentar protestas de sectores sociales que se han opuesto, entre otras cosas, a la construcción de una carretera por medio del Tipnis, al Código Penal que fue abrogado y a la repostulación del presidente Morales, pese al voto del 21-F.



El martes, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, planteó llevar a la OEA un recurso contra la candidatura de Morales por considerar que viola el mandato expresado el 21-F. Para el MAS, la oposición quiere coartar un derecho.