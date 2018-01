El sentido de las protestas contra el Código del Sistema Penal desde hace ya casi 50 días, dan un nuevo giro. O al menos ese es el intento, luego que el presidente Evo Morales, acusara públicamente que las movilizaciones de los médicos son una estratagema montada en base a mentiras, con fines conspirativos contra la gestión lograda en sus 12 años de Gobierno.

“Ya no es una reivindicación de los médicos. Esa supuesta reivindicación, es una conspiración a nuestra revolución democrática y cultural. (Pero) en vano están intentando tratar de tumbarme”, manifestó la autoridad, durante la inauguración de un congreso de mujeres interculturales del trópico de Cochabamba, en el municipio de Chimoré.

En ese sentido, el mandatario comparó las “mentiras” que se publicaron el 21 de febrero del 2016, para evitar que sea reelegido, con las “mentiras” del Código Penal, que en el fondo “no quieren que otra vez Evo sea presidente”. Morales calificó de “facistas y racistas” a alguno de los sectores médicos que esperan la privatización de la salud y culpó a la dirigencia de no respetar los ocho acuerdos firmados con el que se ponía fin a las huelgas de hambre y paro de actividades.

Siguen las medidas

Entre tanto, los médicos mantienen sus medidas de presión, hasta tanto las autoridades de Gobierno no firmen un acuerdo que plasme la derogación de los artículos 137 y 205 de la norma. En La Paz, se convocó para la tarde de hoy, a una “Marcha de mandiles blancos”.

Pero más allá de la demanda lograda, de abrogarción de artículos, ayer, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, señaló que la Coordinadora Interinstitucional, creada el sábado para demandar la abrogación del nuevo Código, puede prolongar el paro médico y la huelga de hambre.

Transporte para

Pese a que el viceministro de Transporte, Galo Bonifaz y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguraran que no hay motivos de que los médicos sigan en paro ni que el transporte pesado realice un bloqueo de caminos a nivel nacional, la dirigencia ha confirmado sus medidas desde la cero horas de este lunes.

Las autoridades confirmaron para hoy, una reunión con el transporte en la Asamblea Legislativa, para recibir sus propuestas y crear una mesa de diálogo.

Sin embargo, el sector va por la abrogación total del Código Penal. El presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado Nacional e Internacional, Gonzalo Baldiviezo, confirmó ayer que la cumbre de transportistas realizada el sábado en Cochabamba, determinó iniciar el paro con bloqueo de carreteras.

El vicepresidente del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (Ceatpenal), Óscar Reynolds, explicó a EL DEBER, que no le había llegado ninguna invitación oficial para la reunión en la Asamblea, pero además, “respetaremos la determinación del ampliado de Potosí, donde se definió el paro para abrogar el Código Penal”, dijo.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, advirtió que el Gobierno va a garantizar la libre transitabilidad en la red vial fundamental.

Marcha de gremiales



El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, ratificó también que desde hoy, su sector estará movilizándose en La Paz, El Alto, Cochabamba y Potosí, exigiendo la derogación de los artículos 174 y 175 del nuevo Código del Sistema Penal, que dictan penas de cárcel por defraudación de impuestos y aduanas.

El ministro de Economía, Mario Guillén, explicó el sábado que los pequeños comerciantes no serán penalizados en la normativa y que se aplicaba solo contra quienes omitan o defrauden impuesto mayor a Bs 560.000.

Sesión de Asamblea

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó por su parte, que para las 14.30 de hoy está programada una sesión en la Cámara de Diputados para derogar el artículo 205 y 137 y el martes en la Cámara de Senadores.



Además, se espera el inicio del debate de los artículos 293 y 294, cumpliendo con el pedido realizado por el presidente Morales la semana pasada.



Asímismo, ante medios de prensa, Montaño demostró, con la lectura del Código del Sistema Penal publicado por la Gaceta Oficial, varias mentiras y estafas públicas hechas por la oposición en las redes sociales, queriendo causar “terrorismo mediático” en la población.



“La oposición está en una lógica de mentir y mentir para que la población entre en pánico. Hacen terrorismo mediático, no es información, porque quieren que la gente se asuste y tenga miedo”, manifestó en La Paz.

EN LA JORNADA

No hay necesidad

El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, agendó una reunión con los transportistas en la Asamblea Legislativa para este lunes y dijo que ya no será necesario que realicen medidas de presión.



No acatarán medidas

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional del Transporte Libre, Grover Cuevas, afirmó que no acatará el bloqueo de caminos sino que instalará mesas técnicas.



Habrá carburante

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) garantizaron el abastecimiento de combustibles en todo el país, ante el paro anunciado por el sector del transporte pesado y cisternas desde hoy.