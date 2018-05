El transporte pesado y el urbano apoyan al Comité pro Santa Cruz

Sabiendo el resultado final, pero esperando por formalidad, el Comité pro Santa Cruz realizará a las 18:30 una reunión extraordinaria para definir cuáles serán las medidas de presión para lograr que se destraben los recursos de las regalías por Incahuasi.

Ya distintos sectores, el transporte pesado, el internacional, el libre, los universitarios y los profesionales, hicieron conocer al Comité Pro Santa Cruz su apoyo a cualquier acto de protesta que se realice en defensa de los intereses cruceños.

Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, lamentó que la incongruencia del Ejecutivo perjudique a la región y genere malestar entre dos departamentos amigos como lo son Santa Cruz y Chuquisaca.

Cuéllar sostuvo que no se permitirá ningún abuso y para ello esperan contar con el apoyo de la institucionalidad cruceña.

Sobre el tema, Óscar Michelle, representante del transporte pesado internacional, manifestó que el sector está preocupado por la actual situación y criticó que el Ejecutivo busque manejar la justicia según sus intereses.



“El transporte pesado se encuentra en emergencia y presto a cualquier llamado”, dijo Michelle.

Carlos Mamani, del transporte libre, indicó que es obligación de todos defender a Santa Cruz, y hasta no lograr el descongelamiento de las regalías, los transportistas estarán en emergencia y dispuestos a parar sus actividades y bloquear las carreteras.



No retroceden



Según el diario Correo del Sur, una vez finalizado el encuentro de alcaldes y concejales en Muyupampa, la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca determinó sumarse en bloque al paro cívico indefinido desde las cero horas de este viernes 4 de mayo y anunció el bloqueo de la ruta internacional Santa Cruz-Yacuiba.



A su vez, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca, Carlos Salazar, calificó ayer de “contundente" el paro indefinido con movilizaciones que se cumple en esa región.



“Sin duda es la más grande movilización de la historia, es una muestra al pueblo boliviano porque Chuquisaca no permitirá que le cercenen su territorio; los dirigentes que estamos acá no vamos a permitir", remarcó Salazar.



El dirigente explicó que unos 250 vehículos obstaculizan la circulación en la ciudad de Sucre.

En la jornada

Universitarios a las calles

Los estudiantes indicaron que hoy saldrán a la vía pública en apoyo al Comité Cívico chuquisaqueño. Piden que se revise el tema de los límites con Santa Cruz.



Lo que diga el TCP

El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, sostuvo que el Gobierno no tiene injerencia en este problema y que es el TCP el que dará la respuesta final.



La solución

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, criticó que este caso se haya politizado y judicializado, y aseguró que su solución es técnica y científica, y que la misma no permitirá posteriores reclamos judiciales.



En proceso

Desde Yacimientos indicaron que el estudio técnico solicitado por el TCP se encuentra en de-sarrollo y que está a cargo de la empresa canadiense Sproule International Limited.