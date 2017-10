“El sistema comunista resultó un experimento fallido en el mundo”

Hace 2 horas

A 100 años de la Revolución Rusa,



¿qué queda del comunismo?

En el mundo han quedado muy pocos regímenes que puedan ser calificados como comunistas ortodoxos. Se me ocurren los ejemplos de Cuba, Corea del Norte y, tal vez, Laos, pero en general ha resultado un experimento fallido, que despertó una enorme cantidad de ilusiones. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de intelectuales de todo el mundo saludó con gran júbilo el comienzo de la Revolución de Octubre porque se creía que iba a ser el inicio de un régimen fraterno, solidario, libre de las alineaciones modernas; es decir un gran experimento social que tenía que ser apoyado por todos los progresistas del mundo. Sin embargo, poco a poco vino la desilusión con la utopía. Hoy, 100 años después, ha quedado el recuerdo con una gran producción literaria, filosófica, sociológica y un espíritu de abatimiento y de falta de nuevas ilusiones entre los antiguos creyentes.



¿Todavía hay creyentes?

Claro, está la Revolución cubana que puede ser el experimento estructural del comunismo; tiene una enorme cantidad de partidarios, sobre todo de gente que desconoce algunos detalles de su vida cotidiana. En eso se parece muchísimo al entusiasmo que hubo inmediatamente después de 1917 (en Rusia); justamente la gente que tenía la mejor opinión sobre el experimento soviético era la que sabía menos sobre los detalles de la vida cotidiana en la entonces Unión Soviética, pero entrada la década de los 70 hubo un entusiasmo enorme. Partidos comunistas muy fuerte de Europa occidental, como los movimientos de liberación de Francia e Italia que más o menos estaban alineados con la Unión Soviética; además otros movimientos en Angola, Mozambique, Cuba y Nicaragua y otros países de Asia, pero ha quedado muy poco de eso. Aunque todavía hay gobiernos, como el chino y el vietnamita, que oficialmente son comunistas, pero en la práctica son capitalistas.

Usted mencionó varios países, pero no a Rusia.



¿En qué situación está Rusia?

Oficialmente es un país con economía mixta. Las grandes empresas, que están relacionadas con armamentos, son controladas por el Estado. La parte del comercio y empresas medianas son propiedades privadas. Esta privatización, que comenzó a partir de 1991, ha sido un proceso muy curioso e interesante, similar al de China, porque los altos dirigentes del Partido Comunista se han convertido en accionistas mayoritarios de estas empresas privadas. Los camaradas creyentes en el marxismo y en el comunismo asumieron el control de los medios de producción.



¿Desaparecieron los comunistas rusos?

No, sigue habiendo el Partido Comunista de Rusia y cuenta actualmente con el 10% en la Duma (Cámara Baja). Es un partido que generalmente apoya al actual presidente Vladimir Putin.



¿Cuál es la presencia rusa en Latinoamérica, además de la armamentista?

La presencia rusa es relativamente fuerte en el campo de los hidrocarburos porque es el primer productor mundial de gas y cuenta con una gran tecnología y conocimiento en el área, pero también en el campo de los armamentos. La economía rusa ha resultado débil en los bienes de consumo. Rusia, por ejemplo, no exporta alimentos, sino que se ha convertido, curiosamente después de la industrialización, en exportación de materias primas, es decir petróleo, gas y minerales.

Desde el punto de vista militar,



¿qué importancia tiene para Rusia, Cuba, Nicaragua y Venezuela?

El Gobierno ruso tiene interés, así como el chino, en cualquier país que le muestre simpatía y que ellos crean que puedan arrastrar de la órbita estadounidense hacia la rusa, esa ha sido la política general, nada nuevo. Rusia ha tenido una presencia marginal en el nuevo mundo, aunque hay que reconocer que tuvo una colonia en América: Alaska, hasta 1867 cuando fue vendida a Estados Unidos y luego hay algo de migración rusa a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Acá en Bolivia hay una pequeña colonia rusa y ucraniana.