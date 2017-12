Evo: "El médico que critica la norma es confeso de negligencia"

El presidente Evo Morales se refirió este viernes al paro de salud que encara el Colegio Médico de Bolivia exigiendo la anulación de una norma que penaliza la mala praxis. Ante esta postura, el mandatario reiteró que el Gobierno está dispuesto al diálogo con la condición de levantar las medidas de presión.

"No es posible que algunos médicos ya se sientan como confesos en temas de negligencia médica, cuestionar el artículo 205 del código significa ser confesos en negligencia médica", afirmó Morales desde Villa Tunari.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, abrió la posibilidad de entablar negociaciones, pero desestimó la posibilidad de suspender la huelga, que está acompañada de protestas callejeras diarias en las principales ciudades bolivianas, algunas de ellas con esporádicos choques con la policía antimotines.

Ante esta situación Morales ratificó que no habrá reuniones bajo condicionamientos. "Que levanten el paro y habrá diálogo, con ministros, con el vicepresidente, con el presidente, no hay problema, pero acá no se acepta que haya tantas agresiones", acotó.

Los directivos del colegio médico se oponen además a la creación de una Autoridad de Fiscalización y Control en Salud (Asinsa), que fijará el arancel médico en los consultorios privados.