El martes abren inscripción de candidatos a magistrados

La Comisión Mixta de Constitución aprobó ayer el reglamento para las elección de autoridades judiciales de octubre y los candidatos podrán presentar su postulación a partir del martes 2 de mayo, informó la presidenta de esa instancia legislativa, Adriana Salvatierra (MAS).

La legisladora indicó que en la revisión del proyecto hubo algunas modificaciones, entre las que destaca los plazos procesales a partir de los cuales se plantea que la recepción de los documentos de los postulantes será a partir del 2 de mayo. Otra de las modificaciones, señaló, está referida a la puntuación de los requisitos y se estableció que los candidatos serán ‘inhabilitados’ en caso de no cumplirlo.

En criterio del senador opositor Óscar Ortiz (UD), con el procedimiento utilizado por el oficialismo “estamos camino a repetir el fracaso de las elecciones judiciales de 2011”. Afirmó que el MAS no admitió las propuestas de la oposición y que se encamina a una preselección de candidatos que respondan al oficialismo. “Pedimos que los postulantes sean personas independientes, probas e idóneas”

Candidatos

Según el reglamento, son ocho los requisitos generales que deben cumplir los postulantes: ser boliviano, haber cumplido con el servicio militar (varones), no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia penal condenatoria; estar inscrito en el padrón electoral y no tener militancia política, mínimo de un año.



Además, no haber ocupado cargos ejecutivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contrato con el Estado o haber renunciado al menos cinco años antes al día de la elección y no tener en su contra procesos de violencia intrafamiliar ni procesos penales que comprometan su probidad.



Los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional deberán cumplir con 11 requisitos específicos; en el Tribunal Supremo de Justicia también se piden 11 requisitos, seis en el Consejo de la Magistratura y 17 en el Tribunal Agroambiental.

El pleno de la Asamblea Legislativa sesionará el sábado para aprobar el documento.

Universidad

Salvatierra resaltó que se trata de un reglamento diferente al anterior que se aplicó en la preselección de autoridades, ya que compromete una participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). “Estos participarán en la evaluación meritocrática, que tiene una puntuación específica trabajada para este reglamento, y además de eso la elaboración de las más de 720 preguntas", afirmó.