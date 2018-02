“El lodo sepultó casas de tres pisos y existe riesgo de más desplomes”

En un sobrevuelo por las zonas afectadas en Tiquipaya, Cochabamba, se pudo constatar que la mazamorra afectó todo el ala central del municipio desde la zona alta hasta la más baja y la cantidad de damnificados aún es incalculable. El general de brigada aérea Jorge Gonzalo Terceros Lara, que acompañó al vicepresidente Álvaro García Linera en el recorrido, explicó que el lodo sepultó casas de tres pisos y las que quedaron inundadas corren el riesgo de desplomarse en las próximas horas.

“La cifra de damnificados es incalculable... El lodo alcanzó casi a cuatro metros de altura, sepultó casas de tres pisos y en toda la zona baja la gente está sufriendo porque las casas se están derrumbando”, indicó en una entrevista con EL DEBER.

Terceros explicó que continúan las tareas de rescate y la búsqueda de desaparecidos. Las acciones de las FFAA se centran en encaminar el agua que sigue cayendo y sigue bajando de la serranía.

Sobre la cifra de muertos, se conoce de dos bajas confirmadas. No obstante se sabe por el testimonio de los pobladores que existen cinco personas desaparecidas. “Se estima que hay cinco desaparecidos, no se ha constatado, solamente tres se encontró, los demás están desaparecidos. No es oficial, son testimonios de la gente”, dijo.

Las pérdidas materiales aún no fueron cuantificadas. Foto: Wilfford Miranda

“Tratamos de volver el cauce del río a su curso normal, se nos desbordó a tres calles y de esos lugares la gente necesariamente tiene que salir de las casas. Van a colapsar, El agua está corriendo fuerte, la pendiente es bastante pronunciada, lo único que tienen que hacer es salir”, alertó.

El paisaje en Tiquipaya es desolador, las calles están cubiertas de rocas y el lodo está a tres cuadras de uno de los caminos principales que la conecta con al ciudad capital, la avenida Ecológica, según constató el diario cochabambino Los Tiempos.

El equipo que trabaja en la zona primero trató de retirar el lodo, pero ahora se centran en encauzar el río. Además, se está evitando que el agua ingrese a más casas y que siga su curso por las calles.