El exministro evitó hablar de la exgerenta

Juan Ramón Quintana se va a La Habana como el representante diplomático boliviano en Cuba. Luego de tomar juramento, el exministro evitó referirse al proceso judicial que enfrenta Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.

“No voy a responder preguntas que no sean del área que hoy día me compete gestionar. No tengo ninguna opinión, eso discurre por la vía judicial, por lo tanto es la vía judicial la que se hará cargo de ese tipo de asuntos. No, no voy a comentar”, respondió Quintana.

Zapata es acusada de utilizar ambientes y vehículos del Ministerio de la Presidencia para fines particulares cuando Cristina Choque, su amiga, era jefa de la Unidad de Gestión Social.

Debido a esa relación, Quintana presentó una querella contra las dos mujeres.

Gabriela Zapata es acusada del delito de enriquecimiento ilícito en el marco del proceso iniciado por las denuncias de supuesto tráfico de influencias entre el Gobierno y la empresa CAMC, la firma asiática que suscribió contratos superiores a $us 500 millones y de la que la exnovia de Morales fue su gerenta comercial.

Amenazas de querella

Luego, Zapata anunció una querella contra Quintana y lo involucró con los contratos que firmó la china CAMC con reparticiones del Gobierno.

“Pues debo decirte que he aprendido mucho de ti, y te agradezco por darme la mejor escuela, pues estoy más fuerte que nunca, la cárcel me dio el valor suficiente para defenderme, pese a todas tus amenazas que me enviaste. Qué lástima que seas el propulsor de traicionar y destruir al hombre que te dio su confianza, y sabes de qué estoy hablando ¡Esta vez tu manipulación se te salió de tus manos. Deberías dejar de mentir al presidente y a los bolivianos!”, escribió Zapata a Quintana en una carta pública.

Más tarde, Quintana desmintió a Zapata y dijo que nunca habló con ella. Paso el tiempo y la exfuncionaria de la empresa CAMC cambió de versión y afirmó que no conocía al exministro y que nunca habló ni visitó a la exautoridad.

Ahora, Quintana fue posesionado embajador.