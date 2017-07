Según un reporte de flujo migratorio obtenido por el concejal masista Tito Sanjinez, Rómer Gutiérrez Quezada, exasesor de la concejala del MAS Melody Téllez, viajó 16 veces fuera del país desde marzo del año pasado.

Según el detalle proporcionado por Migración a Sanjinez, Gutiérrez Quezada estuvo en Perú, Brasil en varias oportunidades, Colombia, Venezuela y Estados Unidos (Miami). El 7 de julio, Gutiérrez Quezada fue detenido en Brasil con casi 100 kilos de cocaína. Sus abogados esperan apelar su detención en los próximos días.

Sanjinez cuestionó a su colega Téllez por no controlar a su subalterno, al que describió como la persona más cercana a un concejal, al ser su asesor directo. Melody Téllez no contestó las llamadas. Tampoco sesionó.

A Sanjinez le gustaría saber cuántos días se ausentaba Gutiérrez de su fuente de trabajo y si contaba con el debido permiso.

También negó que se esté llevando adelante un congreso urbano del MAS para expulsar a Gutiérrez. En primer lugar aclaró que esa no es la potestad de un congreso, que para eso está la comisión de ética y luego aseguró que Gutiérrez no era militante del MAS, sino de la Organización Che Guevara, que según Sanjinez creó Gutiérrez ante la imposibilidad de ser aceptado por la parte orgánica del MAS. “Nunca pudo ingresar a la estructura”, aseguró.

Por su parte, Hugo Salvatierra hijo, aseguró ayer que nunca existió el grupo Los indestructibles del MAS, que eso fue un meme creado por un militante hace tres o cuatro años. No negó que conocía a Gutiérrez, pero señaló que no se llevaban bien, que no tenían relación alguna hace más de tres años y que la última vez que se vieron hubo un desafío a resolver sus diferencias a golpes.