El estado financiero del Banco Unión, especialmente en lo que se refiere a la cartera, colocación de créditos (Bs 14.185 millones), y a los depósitos, captación de dinero del público (Bs 16.806 millones) lo ubican en el tercer puesto, por encima de los 10 restantes bancos que forman el sistema financiero boliviano, según la lista de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a agosto de 2017.

Sin embargo, a pesar de tener esa solidez, desde fines del año pasado, en una de las 198 agencias que el Unión tiene en Bolivia, se burló el sistema de seguridad y durante unos 10 meses, Juan Franz Pari, exgerente de Operaciones de la sucursal de Batallas (La Paz), cual una hormiga fue robando dinero poco a poco hasta sumar unos Bs 37,6 millones ($us 5,4 millones).

Si bien es cierto el monto sustraído representa un 2% del patrimonio de la entidad, que al octavo mes del presente año, de acuerdo con la ASFI, llega a los $us 261,8 millones. Luis Arce, exministro de Economía, dijo que el evento se trata de un caso criminal que tiene un efecto mínimo en el sistema bancario.

Pero también es cierto que este robo de $us 5,4 millones representa un 30% de las ganancias obtenidas por la financiera hasta agosto de 2017 que alcanzó los $us 18 millones, según datos oficiales.

Además cabe recordar que el suceso provocó que el 6 de octubre, Marcia Villarroel, gerenta general del Banco Unión, informe sobre la desvinculación de José Luis Quiroz, gerente nacional de Operaciones, por no haber cumplido sus funciones de manera eficiente y detalló que había 18 funcionarios implicados en el millonario desfalco a la entidad bancaria.

En lo que va de la investigación, el Ministerio Público indicó que son 35 personas las vinculadas con el delito, de las que hay 15 detenidas preventivamente y con arresto domiciliario.

De privado a estatal

El Banco Unión S.A. fue fundado el 28 de julio de 1979; en mayo de 1982 inauguró su primera oficina en la sede de Gobierno y en octubre del mismo año lo hizo en Santa Cruz.

Es en noviembre de 2003, cuando el banco ingresó a la Sociedad Nacional Financiera Boliviana SAM (Nafibo) en la que el Estado tenía una participación accionaria del 83,2%, mediante la capitalización de $us 14 millones de la deuda subordinada, mientras el restante 16,8% siguió en manos de socios privados.

En 2008, el Banco Unión consiguió la calificación AAA, nota máxima a la cual puede aspirar una entidad financiera en Bolivia.

Con el objetivo de contar con un banco estatal de primer piso y tener el pleno control, en septiembre de 2010, mediante el Decreto Supremo 620, el Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía la compra del 14,23% de las acciones del Banco Unión, por lo cual pagó Bs 13,1 millones.

Con esa operación el Gobierno consolidó la propiedad del 97,42% de las acciones del Unión, institución que se constituyó en el segundo ente financiero estatal después del Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

Cabe recordar que luego de la operación, el entonces ministro de Economía, Luis Arce, destacó el manejo administrativo del banco en los últimos cuatro años; sin embargo, recordó que en 2006 el Gobierno heredó un banco débil, con elevados índices de mora, problemas de cartera y financiamiento, pero que esa situación se superó debido a que la entidad empezó a generar utilidades. “Ahora tenemos un banco que está generando utilidades y que se ha posicionado en el mercado nacional como uno de los grandes bancos, uno de los grandes jugadores que tiene el sistema financiero”, dijo Arce y agregó que la institución tendría bajo su responsabilidad la administración de las operaciones financieras del sector público.

El Unión en números

Según el informe de la ASFI, al que tuvo acceso EL DEBER, a agosto de 2017, el activo de la entidad desde que está en manos del Estado se incrementó de $us 1.286 millones, en 2011, a $us 4.233 millones en 2015; mientras que en 2016, tuvo un bajón y cerró en $us 3.259 millones. Sin embargo, hasta agosto de 2017, el activo se recuperó y está en $us 3.468 millones.

En cuanto al patrimonio de la entidad, en 2011, era de $us 62,6 millones; en 2012 aumentó a $us 143,9 millones; mientras que en 2015, llegó a los $us 196,7 millones, en 2016 siguió subiendo a $us 245,4 millones; y hasta agosto de 2017 era de $us 261,8 millones.

Sobre estos números, Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economista de Santa Cruz, sostuvo que para un banco que estaba a punto de morir (quebrar) en 2003, contar con el respaldo del Estado fue muy importante y más aún cuando el mismo monopoliza el servicio de cobro de los impuestos y de la recaudación fiscal.

Akamine hizo notar que el crecimiento de su patrimonio es resultado de la política de otorgar créditos destinados a los sectores menos favorecidos por la banca privada como son los préstamos para la vivienda social y los recursos destinados para la pequeña y mediana producción.

Sobre las ganancias obtenidas por el Unión, en 2015 fueron de $us 21 millones; en 2016 llegó a los $us 27,7 y hasta agosto de 2017, ya registra $us 18 millones, Akamine señaló que son aceptables, más para un banco que como objetivo final busca tener una responsabilidad social, más que un perfil solo comercial.

Efectivamente, el ministro de Economía, Mario Guillén, sostuvo que el Banco Unión antes del Gobierno de Juan Evo Morales ya se encontraba en quiebra técnica y para seguir funcionando los anteriores gobiernos le otorgaron un crédito de $us 24 millones y como garantía el banco ofreció sus acciones, que a criterio de Guillén no tenían ningún valor, ya que eran de una entidad financiera en quiebra técnica.

“En 2006 el Banco Unión tenía un patrimonio de $us 20,1 millones y a septiembre de 2017 el mismo es de $us 261 millones. Entonces de tener un banco quebrado el Estado tiene una de las mejores entidades financieras del país, por lo que querer dañar la imagen del banco por un acto criminal y aislado es una postura política de la oposición que considera que el Estado no sabe administrar las empresas, pero este no es el caso, pues el Banco Unión genera utilidades”, remarcó Guillén.

Un jugador de grandes ligas

Según el ranking de la ASFI, en lo que corresponde a la cartera, la participación del Banco Unión en la otorgación de créditos, en 2014 fue de Bs 9.380 millones; lo que significó el 9,64% del total de la oferta crediticia, en 2016, la misma fue de Bs 14.185 millones (9,74%), lo que le permitió a la financiera ocupar el tercer lugar. Puesto que va a repetir en 2017, dado que hasta agosto la cartera era de Bs 14.185 millones.

Al respecto, Jorge Molina, analista financiero, sostuvo que la capacidad del Banco Unión para otorgar créditos se debe al impulso que el Gobierno ha dado a los créditos para vivienda y a los productivos que tienen una tasa de interés menor, por lo que la población ha buscado captar esos recursos.

En cuanto al ranking de los depósitos, la entidad en 2015 logró ocupar el primer lugar, pues pudo captar recursos por Bs 23.101 millones (16,12%); mientras que el año pasado captó Bs 16.618 millones (11,27%) lo que le significó un tercer lugar, algo que hasta agosto de 2017 repetirá, pues los depósitos registrados suman Bs 16.806 millones (11,02%), lo que a criterio de Molina es un indicador de que el público confía en el banco estatal. En el banco estatal se depositan los salarios de los funcionarios públicos.