'El club de la pelea' se podrá volver a disfrutar en las salas de cine

Siguiendo su cronograma de reestrenos de películas clásicas, Cinemark Bolivia proyectará el Club de la Pelea, (Fight Club, 1999), basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk que fue espectacularmente adaptada al cine por el director David Fincher.



El filme nominado al Óscar y protagonizado por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter, actores que se han ganado el respeto en la cinematografía por sus grandes actuaciones en diferentes películas, se proyectará el martes 21 a las 21:30 y el sábado 25 a las 13:00, en su idioma original subtitulada al español. Las entradas, que ya están disponibles a través de la aplicación y en boleterías, tienen un costo de Bs 20.



La película nos muestra a un hombre común del que nunca se conoce el nombre, quien es oficinista de una empresa automovilística y que padece insomnio (Edward Norton), el cual conoce a un vendedor de jabones, Tyler Durden (Brad Pitt), con quien inician un club secreto en el que un grupo de personas se reúnen para revelarse en contra de ciertas normas y vivir según sus propias reglas.



Este grupo de personas rechaza lo establecido y utilizan la violencia de las peleas entre ellos para perder el miedo al sufrimiento emocional, dolor físico, rechazo de la gente o hasta liberar el estrés, etc. No obstante, Tyler Durden planea un proyecto que se basa prácticamente en crear un caos económico.



El Club de la Pelea es una de las películas más polémicas de los años 90's, debido a sus prolongadas escenas de violencia es apta para mayores de 12 años, ha pasado por distintas etapas hasta convertirse en lo que hoy es, un film de culto que no basta con ser visto una sola vez.