El boon de la cocina, la mini comida

La nueva moda en las redes sociales es mostrar tu comida en miniatura, aunque obviamente, no es la manera más habitual de preparar un postre para tus invitados, pero hay multitud de vídeos en la red donde se cocinan platos en miniatura, una corriente que se está volviendo viral. La cuenta de minicomida Tiny Foods, en Twitter, cuenta ya con 304.000 seguidores; y en YouTube está Miniature Space, cuyos suscriptores sobrepasan el millón. Muchos medios se han hecho eco de este fenómeno originario de Japón, desde la revista The Atlantic hasta la plataforma BuzzFeed.

¿Qué será lo que tanto engancha de estas creaciones absurdamente pequeñas? Para entender la tendencia hay que leer que en la cultura japonesa la minicomida está asociada con el concepto de adorable, tan apreciado en su sociedad. En Estados Unidos, debe apelar a una atracción consciente o más bien inconsciente, por lo pequeño. Pero tal vez lo primero que se viene a la mente al contemplar estos vídeos es el recuerdo infantil de las casas de muñecas. En este sentido, la comida en miniatura iría ligada a la nostalgia, a una idea del juego que en la edad adulta se ha olvidado completamente en la mayoría de los casos.

Las muñecas han alimentado muchas mentes creativas a lo largo de su historia. También las réplicas de alimentos, normalmente no comestibles, forman parte desde hace mucho del imaginario más kitsch dentro del mundo del diseño. En la actualidad, estas piezas se han hecho muy populares en tiendas estadounidenses como John Derian o Castle in the Air, donde podés encontrar todo tipo de variedades artesanales. No obstante, la combinación más eficaz es la que ha conseguido aunar las viandas mini y los programas televisivos de cocina, un mundo perturbador y a la vez subyugante.