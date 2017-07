La situación en Yacuiba se complica. Los bagalleros han decidido bloquear el ingreso de los productos que vienen desde Argentina hacia Bolivia, molestos porque les ha quitado el trabajo que suelen realizar. El Gobierno abrió el paso directo desde octubre.

Son cerca de 800 bagalleros que bloquean en el Puente Internacional y ante esta situación, los camioneros varados, optaron por un ‘contrabloqueo’ en el acceso de Bolivia hacia Argentina en Pocitos. Es decir que no entra ni sale ningún producto.

El jueves por la noche hubo una reunión entre dirigentes de ambos lados, pero no hubo acuerdo. En principio, Venancio Ochoa, dirigente de los bagalleros propuso que los productos perecederos (como la banana, piña, palmito y otros) puedan salir del país.

Los camiones están varados desde el lunes. Todavía no hay solución entre dirigentes

La propuesta no tuvo buena respuesta porque los camioneros se pusieron firmes: “Todos o ninguno”. La reunión que duró hasta las 21:00 no llegó a buen puerto. Los camioneros dijeron que si no hay solución en las próximas horas, bloquearán incluso los barrios de Yacuiba.

La preocupación de los conductores pasa sobre todo por los alimentos perecederos porque desde el lunes que no tienen acceso. Los bagalleros piden que Johnny Morales, viceministro de Política Tributaria, y Marlene Ardaya, de la Aduana Nacional, lleguen a Yacuiba a negociar.

La situación tiende a agravarse porque los bagalleros siguen firmes y los camioneros, molestos por el bloqueo, piden que al menos exista un cuarto intermedio hasta que exista un nuevo acercamiento entre los bagalleros y las autoridades nacionales.