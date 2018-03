El 'banderazo' tiene asegurado más de 200 kilómetros, según Evo

El presidente Evo Morales, en una entrevista cedida al programa Anoticiando de ATB, declaró que hay más de 200 kilómetros de banderas de la reivindicación marítima, cifra que permitirá instalar a Bolivia con el récord de la bandera más grande del mundo.

El jefe de Estado dijo que el banderazo se realizará este sábado en la carretera Oruro-La Paz, y contará con un equipo de Guinness World Records para constatar la extensión de la bandera de la reivindicación marítima.

"Al principio con Conalcam quedamos en contar con una bandera de 70 kilómetros, yo tenía mucho miedo garantizar esos 60 kilómetros, pero los compañeros dijeron que no me preocupe, seguro habrán hablado con la embajada de China, tal vez algunos hablaron con el contrabando, no sé", afirmó Morales.

En la entrevista, el jefe de Estado dijo que en la última reunión que sostuvo el miércoles se sorprendió al enterarse que había más de 200 kilómetros asegurados. "Ahora la cuestión es cómo garantizar la gente para hacer ondear la bandera", aclaró.

De acuerdo con las declaraciones de Morales, se prevé que todas las banderas registren un peso aproximado de 80 toneladas, mismas que serán transportadas y guardadas por las Fuerzas Armadas.