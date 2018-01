El vicepresidente Álvaro García Linera aprovechó el congreso de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa en La Paz para presentar un catálogo de mensajes racistas contra el presidente Evo Morales y enviar el mensaje de que detrás de las protestas hay odio contra el indígena.

Durante más de media hora, en un acto transmitido a través del canal estatal, el vicepresidente leyó insultos contra el mandatario y repitió machaconamente que estos no iban solo contra el presidente, sino contra el poncho, la pollera y el indígena. “Indio, cholo, ignorante, raza maldita. Cuando nos insultan, los insultan a ustedes”, repetía la segunda autoridad del país ante un auditorio que escuchaba en silencio.

García Linera acudió a mensajes de Twitter y a videos en los que se ve a diferentes ciudadanos insultar al presidente. También a algunos post de políticos y una entrevista con un diputado en el que dice que Evo Morales solo saldrá muerto de Palacio Quemado.

“Se avergüenzan de la pollera, del poncho, del color de la piel. Lo quieren sacar de Palacio al presidente, a ustedes, las organizaciones sociales, para que regresen otra vez como en el tiempo de la colonia, para otra vez pisarnos, para que no haya ponchos ni polleras en el Palacio, ni ponchos ni polleras en la Alcaldía, poner a sus hijos rubios que hablan inglés. Todos somos indígenas, quieren botar al 99% de los bolivianos”, arengó, sin recibir una respuesta efusiva.

Para Gustavo Pedraza, abogado y analista político, el vicepresidente no debe generalizar.

“Los racistas son como los criminales, los hay en todas las sociedades, pero son la excepción y no la regla. Por ello, la segunda autoridad del Estado Plurinacional no puede juzgar a una sociedad a través de la excepción. Para que demuestre inteligencia, tiene que hacerlo a través de la regla”, dijo.

En el momento más alto de su discurso, García Linera dijo que Bolivia existe gracias a los indígenas, que si no existieran los indígenas no había alimentos y que no pueden ser reemplazados “por cinco chocos”.

“Nos duele porque los están insultando a ustedes, a sus hijos, a sus madres, a sus nietos”, dijo el vicepresidente.

Esta es la segunda vez que García Linera recurre al color de la piel para tratar de movilizar a sus bases. La semana pasada, en Cochabamba, realizó un discurso similar y les pidió movilizarse para defender al Gobierno. Ayer, concluyó su intervención de una forma similar, pidiendo mantenerse alertas para derrotar a los que están contra Evo Morales.

“A estos racistas colonialistas no les tenemos miedo. Que nos insulten, que nos escupan, los vamos a derrotar organizados, movilizados, porque de ahí venimos, de la pelea. Les pido mantenerse alertas, porque si ellos vuelven, pobres de campesinos. Si nos mantenemos unidos en nuestras organizaciones, con nuestro presidente Evo, a estos racistas los vamos a derrotar, porque somos mayoría, somos más”, concluyó.