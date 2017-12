El 'Trío de Oro' palpita con Destroyers que hoy puede volver a la Liga

Destroyers está cerca de volver a la Liga y desde donde están, los tres jugadores más importantes que ha tenido el club, Marco Etcheverry, Mauricio Ramos y Erwin Sánchez (el Trío de oro), mandan buenas vibras para que el equipo no desaproveche esta chance. Si este miércoles le gana o empata ante Petrolero (20:00 en el Tahuichi) habrá vuelto a la Liga tras 10 años. "Es casi nada lo que falta y hay que tratar de consolidarlo", dijo el 'Diablo', el crack que inició su exitosa carrera de amarillo y negro.

El 'Trío de oro', bautizado así por Rolando Aguilera (+), clave en la formación de los tres en la Tahuichi, es hasta ahora recordado porque nunca más en un club de Bolivia, tres talentosos se juntaron en un mismo equipo (en síntesis, tres número 10). Etcheverry y Ramos eran dos zurdos netos de gran calidad y Platiní un bombardero que tenía la cancha dibujada en la cabeza. El duelo de este miércoles les resulta especial porque pueden ver a Destroyers retornar a la Liga jugando en Santa Cruz.

Una de las fotos del Destroyers de los 90

En la ida los dirigidos por José Enrique Peña ganaron por 0-3 en Yacuiba y les basta un empate para ascender. "Les mando todo mi apoyo a los jugadores y al cuerpo técnico; que les vaya de maravilla porque hay que recuperar la plaza para Santa Cruz", añadió Etcheverry. No es el único que se emociona ya que para 'Tapera' Ramos ver a Destroyers tan cerca de la Liga le resulta una doble felicidad. "No solo porque jugué ahí, sino porque soy un hincha de siempre, de familia", dijo.

"Les deseo todo lo mejor pero ojo, nada está dicho. Ojalá Dios quiera que Destroyers ascienda, que demos una vuelta más, y digo que demos porque me siento uno más del club", dijo Ramos. El sentir de Erwin Sánchez es el mismo, porque cada vez que habló de Destroyers nunca ocultó el sentimiento especial que tiene por el club. El 'Trío' de Oro que brilló en cancha, ahora anticipan que estarán empujando desde las tribunas. "Voy a ir a hacer cola temprano porque estará todo lleno", dijo Marco.

Para Platiní Sánchez ver a Destroyers otra vez en la Liga "sería una alegría enorme; no se puede olvidar los gratos momentos que viví ahí porque me abrió las puertas al profesionalismo. El equipo tiene jugadores jóvenes pero dentro de la cancha la edad no importa. Quiero que ascienda además porque va a ser una gran alegría para mi madre que hincha destroyana", cerró Sánchez.

Con solo un empate, Destroyers estará en la Liga. En esta instancia la diferencia de goles del partido de ida no cuenta ya que a Petrolero le bastará ganar por un gol para forzar a un tercer partido a jugarse el sábado en sede por definir. El que ya ascendió fue Royal Pari ya que en 2018 la Liga subirá de 12 a 14 equipos.

"Los jugadores no se tienen que desconcentrar, falta todavía", aconsejó Etcheverry. "Es nada lo que falta, se puede", agregó Ramos. "Si se hace lo mismo de la ida, el triunfo es seguro", cerró Platiní. Los tres hoy volverán a empujar al equipo en el que son íconos.

Las entradas

Preferencia: Bs 50 - 30

General: Bs 30 - 20

Habrán cuatro puntos de venta, dos en la zona de preferencia y dos en la zona de general.