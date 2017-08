El Senado aprueba ley que permite atravesar el parque Isiboro Sécure

En una sesión que se prolongó por 14 horas, el Senado dio el último puntapié a la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que le quita la intangibilidad y, en adelante, le otorgará al Gobierno la posibilidad de construir una carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni.

El debate, aunque tuvo momentos de tensión, fue más técnico y de mayor nivel que el registrado la semana pasada en Diputados, donde prevalecieron los insultos y las arengas. Sin embargo, también en este caso, el MAS hizo prevalecer su mayoría. La ley que borra de un golpe la conquista de los indígenas de la octava marcha, en 2011, se aprobó en grande y en detalle a la 1:00 de esta madrugada.

El presidente Evo Morales, en una entrevista con EL DEBER, señaló que con él o sin él, la carretera, que debería tener una extensión de 60 kilómetros y pasar por el centro del parque nacional, se va a construir.

Hoy, luego de la lectura de la docena de artículos del documento, se abrió el debate previo para la aprobación en grande.

La senadora Jeanine Añez lamentó que no se hubieran aceptado otras alternativas “que no presentó la oposición, sino profesionales expertos”, aseveró.



Su colega María Elva Pinckert, en distintas intervenciones, lamentó que la ruta no respete “el vivir bien, porque perfora un pulmón”, y las consecuencias “no las pagará el Gobierno nacional, sino las generaciones futuras”. Su reproche fue largo.



La senadora Mirtha Arce reiteró que “es evidente que se construye la vía para producir más coca, que como sabemos es la materia prima de la cocaína. Es muy importante que se busque ampliar la soberanía de los chapareños para el mercado de la tierra. Muchos sabemos que los procesos de saneamiento se realizaron simplemente para que los campesinos procedan a vender las tierras. Que los agroganaderos de la zona quieran explotar la madera, y otros recursos de la zona”, manifestó.



El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Edwin Rodríguez, postuló que el propio presidente Evo Morales promovió el término de intangibilidad. La consulta previa se hizo principalmente al Conisur, subcentral fuera del polígono siete, que determinó los resultados favorables al Gobierno.

Observaron que los informantes utilizados en la consulta provenían del Gobierno, principalmente del Ministerio de Obras Públicas. Que en los resultados algunas comunidades pidieron que sean carreteras “ecológicas”.



Por ello, Rodríguez solicitó que el MAS reconsidere y que se convoque a un referéndum nacional para que el pueblo decida. “Este proyecto promueve la obligación de la construcción, debe ser posible cambiar aquello, y proponer alternativas”.



Por su parte, Oscar Ortiz señaló que realizó una investigación que determinó que en ningún país del mundo se construyó una carretera que hubiera atravesado un parque nacional y que esa responsabilidad la deberá asumir el presidente.

Oficialismo

Los asambleístas del MAS, en todo momento, dieron por hecho que la vía se construirá.

Los legisladores oficialistas Miltón Barón y Erwin Rivero replicaron que con la carretera sí se defienden derechos, los que tienen los pobladores de esa región de acceder a servicios básicos.



El senador beniano Rivero recordó el caso de una mujer que tuvo complicaciones en el parto y por falta de una ruta perdió a su niño y murió ella.

Posteriormente, se difundió un video en el que se denuncia a los dirigentes del Tipnis de proteger a narcos. Destaca que el exgobernador Ernesto Suárez como la autoridad propició la construcción y mantenimiento de una vía por dentro del Tipnis y que solo queda pendiente la construcción de 20 kilómetros de camino, mientras que como lo hizo el viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, por la mañana, también sindicó a la Iglesia Católica.



Fueron seis horas de debate para la aprobación en grande, y otro tanto para el detalle.



Fuera de la Asamblea, la seguridad fue muy exigente. Solamente personas con credenciales pudieron ingresar a la plaza. Pese a ello, algunos activistas lograron escabullirse al control con pancartas y todo.



La primera vez, fueron desalojados sin problemas. Pero, poco después del mediodía, cuatro damas y un varón lograron introducirse cuando los senadores debatían.



La seguridad se movilizó inmediatamente. Las radiocomunicaciones y el ajetreo aumentaron. Un grupo de policías y otro de efectivos de la Patrulla de Auxilio Ciudadano se acercó y rodeó a los manifestantes.



Era un grupo que doblaba de sobra al de los activistas. Primero intentaron persuadirlos, pero cuando no encontraron una respuesta favorable, procedieron a sacarlos por la fuerza.



Las policías mujeres estaban en primera línea. Sin embargo, los varones ayudaban desde atrás, de la manera menos evidente posible, a empujar a las señoras que fácilmente pasaban de los 50 años.



Una cuadra más allá, los cinco activistas fueron recibidos por un centenar de personas, con arengas contra el Gobierno. De esta forma, el movimiento ciudadano que se opone a la carretera abandona las redes sociales y comienza a manifestarse al respecto.



La senadora Carmen Eva Gonzales, en un intercambio con sus colegas masistas, les dijo que en las redes sociales nadie los apoyaba. Nélida Sifuentes le respondió que los pobres no tienen Facebook.



En Santa Cruz, dos personas ingresaron ayer (8:30) en una huelga de hambre en defensa de la intangibilidad del Tipnis.



La medida es respaldada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).



La ley está aprobada, pero representantes del Tipnis dijeron que darán batalla.

La nueva ley

PASO A PASO, UN RESULTADO INEVITABLE

La comisión de Tierra y Territorio del Senado rechazó la impugnación realizada por el senador Yerko Núñez contra el proyecto de ley y llevó adelante la sesión de ayer.



El jueves la norma salió de Diputados, esa misma noche se aprobó en la comisión y ayer terminó el proceso de aprobación.



El senador Milton Barón señaló que si se realizará la construcción de una carretera, deberá ser autorizada por los comunarios del Tipnis.



Un grupo de activistas ambientales lograron reunir al menos a 100 personas en una manifestación que protestó en el centro de La Paz.



En un momento, el presidente del Senado impidió la participación de Yerko Núñez, pero luego reconoció su error y le devolvió el uso de la palabra.

Crece la presión ciudadana con críticas

Un colectivo denominado Fuerza Ciudadana emitió ayer un comunicado en el que exige al Gobierno, pese a la aprobación de la ley, que convoque a un referéndum.

“Los ciudadanos no nos quedaremos de brazos cruzados ante una arremetida de tan vasto y largo alcance. Está claro que estos dos temas no atingen solamente a cocaleros y a indígenas, sino que afectan profundamente a todos los bolivianos”, señala el documento difundido ayer.

Complementa que “es por ello que entonces, recurriendo al precepto constitucional que nos asiste, hacemos un llamado a unir esfuerzos para convocar a un referéndum a través del mecanismo de la iniciativa ciudadana”.

Y ratifica también que “nos sentimos en la obligación ineludible de iniciar sin demora el proceso de recolección de firmas a nivel nacional, que nos permita a todos acudir a un referéndum del que resulte la abrogación, tanto de la Ley de la Coca como de la Ley del Tipnis”, se lee.