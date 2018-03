'El Mallku' anticipa que asumirá defensa si ingresa al juicio de Goni

Felipe Quispe Huanca ' El Mallku' anticipa que asumirá defensa si ingresa al juicio civil que se les sigue en Estados Unidos (EEUU) a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sáncjez Berzaín. La defensa de ambas autoridades apuntaron al exlíder del Movimiento Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) y a Evo Morales por los hechos de octubre de 2003.

"Yo solo voy a pagar si es que me enjuician, si es que me extraditan, yo solo voy a pagar y voy a ir a los Estados Unidos”, manifestó esta jornada el exdirigente indígena al portal digital Urgentebo.com.

El Mallku, en su libro 'La caída de Goni', presentado el 2013, cuenta que fue el articulador y organizador de las protestas que se realizaron hace 15 años atrás. Habla de tres planes para la toma de las ciudades: “Pulga”, “Sikimira-hormigas coloradas” y “Taraxchi”, el último consistía en el asalto y ejecución de los q’aras (blancos).

"Si voy y piso los Estados Unidos, voy a ir, voy directo a la cárcel, no tengo miedo soy un terrorista por eso me están calumniando. Yo organice el EGTK en 1992 y estuve en la cárcel. ¿Entonces como un terrorista y un revolucionario va ir allá?, seguro me van extraditar”, agregó Quispe a ese portal.

Dentro del texto escrito por 'El Mallku', que podría ser una prueba clave contra las víctimas de la 'masacre', detalla lo siguiente: “Asaltar Palacio de Gobierno, los cuarteles, las casas de los ricos y matar a los q’aras ministros y otros de la zona Sur…”. “Juramos de pie con los dos puños en alto, para rebelarnos una vez más contra el q’ara blanco colonial, usurpador, opresor, explotador y discriminador”.