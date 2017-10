El MAS relega la repostulación de García Linera por estrategia legal

Por ahora, las distintas organizaciones del MAS que realizan sus ampliados y congresos solo aprueban la repostulación del presidente Evo Morales y no así la del vicepresidente Álvaro Gacía Linera. La explicación que dan los dirigentes es simple: es por “estrategia legal” y afirman que después de conocer la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la demanda, las organizaciones ratificarán el binomio masista.

“En este momento, lo más importante es el presidente (Evo Morales), nosotros creemos que el TCP nos dará la razón; entonces, ese fallo también beneficiará al vicepresidente y a todas las autoridades electas que ya hubiesen cumplido 10 años y quieran postular nuevamente. No se podía pedir al Tribunal que se pronuncie sobre cada caso, su fallo afectará a todos y después de eso el MAS aprobará el binomio, en este momento no hay binomio”, explicó el diputado oficialista Víctor Ramírez, que representa al sector de la microempresa en esa bancada.

Con esos mismos argumentos, el dirigente de los ponchos rojos, Pedro Lucana, sostuvo que el Congreso del MAS en Montero, en 2016, definió que la repostulación solo alcance al presidente y que por esa razón las reuniones de las organizaciones ratifican esta decisión política del MAS-IPSP.

El fin de semana se realizó el congreso departamental del MAS en la ciudad de Santa Cruz y tal como lo había adelantado el excanciller David Choquehuanca, la repostulación solo alcanzó a Morales y no así al acompañante que tiene desde hace 11 años, cuando ambos juraron.

Sin embargo, y aprovechando el cumpleaños de García Linera, el propio presidente Morales le reiteró su confianza y dijo que su aporte era “insustituible”, ese término ya lo había utilizado anteriormente en agosto cuando se produjo unas crisis de vicepresidentes en la región.

De ese modo, el propio presidente contradijo la resolución del Congreso del MAS en Montero, que había definido buscar por “cuatro vías legales” la repostulación solo de Morales y no mencionó al vicepresidente. Por eso, las organizaciones sociales del oficialismo repitieron esa consigna en sus ampliados.

Esta decisión de proclamar a Morales llevó a los propios dirigentes sociales a pensar que García Linera no sería parte del binomio y que se debería buscar a otro acompañante de fórmula.



Otros ampliados

El ejecutivo de los interculturales, Henry Nina, informó que el fin de semana, se realizó un ampliado departamental en la capital del Beni y que como los otros grupos, también se decidió dar el respaldo a la repostulación de Evo Morales y no así al del vicepresidente García Linera.

Nina dijo que él como dirigente recientemente posesionado no podía ir contra la decisión de los dirigentes que asistieron y quienes incluso hablaron de trasladarse hasta la ciudad de Sucre para apoyar el trabajo del TCP que analiza la demanda presentada por los diputados del MAS.

El dirigente poncho rojo, Pedro Lucana, admitió también que hasta ahora se apoyó la repostulación de Morales y que ellos como dirigentes de las 20 provincias de La Paz esperarán la decisión del TCP para analizar el binomio del MAS.

“Hay apoyo de todas las organizaciones para que el hermano Álvaro sea el acompañante, pero él mismo dijo que se quiere retirar, entonces nosotros también respetamos su decisión, pero eso se verá más adelante”, dijo el dirigente campesino.



El apoyo

Los dirigentes campesinos de la CSUTCB se reunieron también el fin de semana en Cochabamba y, según el secretario general Teodoro Mamani, se decidió la convocatoria de los delegados quienes viajarán a Sucre a presionar al TCP para que emita una respuesta, lo antes posible sobre la demanda que presentaron los diputados del MAS.



Aunque el dirigente no precisó en qué fecha se realizará la marcha y presión sobre el ente constitucional; las principales autoridades pidieron a todos los grupos políticos partidarios dejar el trabajo a los magistrados que deben emitir su fallo hasta fines de noviembre.



Revisión de antecedentes

Mientras, en el MAS sigue el debate acerca de los militantes que aparecen envueltos en escándalos y delitos en terceros países; el tema llegó al punto de que el diputado Franklin Flores planteó la revisión de los antecedentes de todos los funcionarios públicos y fustigó el último caso de la estafa en Emapa donde se habría desviado unos Bs 150.000 y dijo que esa empresa fue constituida con sacrificio y que este tipo de casos la afecta en imagen.



Su correligionario Víctor Ramírez negó que sean militantes del MAS y dijo que personas como Juan Pari, autor del millonario desfalco al Banco Unión, son funcionarios que fueron contratados por concurso de méritos y que se confió en esas personas para el trabajo que fueron llamados a realizar.



Sobre los familiares de dirigentes y detenidos por casos de narcotráfico, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dijo que los delitos son personales y que los opositores no pueden involucrar al partido en ese tipo de actividad y recordó que existen varios dirigentes que están presos por delitos.



El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, refirió que la muestra de que no existe ningún temor en el MAS es que esas mismas personas que son sorprendidas en delitos de narcotráfico están detenidas en los penales del país o en cárceles de terceros países.



Dijo que ellos ya perdieron la cuenta de la cantidad de militantes y dirigentes que ingresaron por delitos de narcotráfico y corrupción a prisión y reafirmó la decisión de que ellos siempre lucharon contra el narcotráfico, en contradicción con lo que ocurría en gobiernos pasados cuando se protegía a los sindicados e incluso se los premiaba con cargos, en alusión al caso del yerno de Hugo Bánzer, Luis Alberto Valle.



Las autoridades afirmaron que en el MAS habrá moral para hablar de delitos.

Mala imagen

1.- El diputado Tomas Monasterios (UD) informó que entregará detalles de organizaciones criminales en el país al ministro de Gobierno.



2.- El diputado opositor denunció que el detenido en Brasil con droga es hijo de una excandidata del MAS en Beni.



3.- El dirigente Leonardo Loza argumentó a favor de la habilitación de Evo para la reelección indefinida porque, para él, está en riesgo el futuro del país.



4.- Felipe Cáceres dijo que los casos de narcotráfico no solo son en el gobierno del MAS sino vienen desde mucho tiempo.