Desde hoy y hasta fines de noviembre, los grupos del MAS preparan en cada departamento concentraciones en las plazas de cada capital con dos objetivos políticos: el primero, presionar desde las calles con el apoyo a una nueva candidatura de Evo Morales (pese a que un referéndum le dijo No en 2016) y el segundo, desagraviar la imagen del presidente y su gestión, tras escándalos por casos de corrupción y narcotráfico.

“Ellos (los opositores políticos) están mellando el nombre del presidente, lo acusan de todo y entonces nosotros salimos en defensa de nuestro líder, vamos a defender de las mentiras que le han inventado, desde un hijo, todo tiene que ser descubierto; y las marchas y concentraciones tienen ese objetivo”, explicó el diputado masista, Franklin Flores.

Todo está previsto justo para el día en el que Morales cumple 59 años de edad. El dirigente cochabambino Leonardo Loza explicó que se prevé la movilización de unas 50.000 personas en esa región, que serán campesinos cocaleros –principalmente– que se agruparán en los cuatro puntos cardinales de la ciudad a las 9:00 y empezarán su marcha hacia la plaza 14 de Septiembre. El acto central, prevén, será a las 11:00.

“Nosotros hemos invitado al presidente, pero nos han dicho que es difícil que asista por sus recargadas labores, pero el pueblo seguirá apoyando”, dijo el que fuera segundo hombre del MAS.

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Teodoro Mamani, dijo que los campesinos decidieron sumarse a las convocatorias departamentales y que sus organizaciones regionales deben coordinar para apoyar al MAS.

Asimismo, agregó que ellos prevén que cuando se cumpla el plazo en el que debe pronunciarse el TCP sobre el recurso que interpuso el oficialismo para habilitar a Morales para 2019, a fines de noviembre, una marcha sobre Sucre debe hacer vigilia hasta conocer el fallo constitucional.

Los campesinos están seguros que los magistrados darán vía libre a la repostulación. “Ahora, si nos niegan, no importa, tenemos otras vías que vamos a seguir porque tenemos otras tres vías que aprobó el congreso del MAS”.



Instrucciones

El diputado opositor Wilson Santamaría afirmó que la seguridad de los masistas lleva a concluir que los diputados no presentaron un recurso abstracto por la repostulación, sino una orden.



“Quieren confrontar lo que sucedió el 10 de octubre, pero aquí hay una diferencia: la gente que fue a las plazas el 10 de octubre fue de manera espontánea, nadie pagó a nadie, en cambio mañana vamos a ver cómo acarrean gente; los campesinos siguen sin ver lo que sucede con el Gobierno”, dijo.



Pero no todos los parlamentarios de la bancada de Santamaría piensan igual. En la mañana, Margarita Fernández, correligionaria del opositor, presentó en Sucre un memorial al TCP adhiriéndose a la causa de la acción abstracta de inconstitucionalidad del MAS y aseguró que lo hizo como protesta por el acoso político de parte de sus colegas del MNR.



Luego, el exconstituyente de Podemos, Rubén Darío Cuéllar, presentó un memorial con argumentos legales para que el TCP rechace la repostulación. Él explicó que la restricción a una nueva reelección del presidente fue plasmada por el referéndum del 21 de febrero de 2016 y no por la Constitución, por lo tanto, el TCP no puede desconocer la voluntad popular.



La COB



El controvertido ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, dijo que todas las organizaciones que empezarán desde mañana para apoyar a Morales están traicionando a su pueblo porque implícitamente estarían validando la aprobación reciente del artículo 294 que criminaliza la protesta. Afirmó que el ente laboral se declara “en estado de emergencia ante la intención de violar la Carta Fundamental que ya previno las intenciones ‘reeleccionistas’”.



Pero el MAS también avanza en ese frente, ayer, el dirigente Teodoro Mamani, dijo que ya remitieron una conminatoria al ejecutivo de la COB para que este convoque a un ampliado nacional y que sea esta instancia la que defina la fecha del congreso de la COB para elegir a nuevos ejecutivos. Dijo que Mitma traicionó al ente laboral y por tanto debe ser removido de su cargo. El ejecutivo cobista dijo que el MAS busca su puesto.