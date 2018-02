El MAS le dice al ‘vice’ que no se le impondrá ir en la fórmula junto a Morales

El segundo dirigente en la jerarquía del MAS, Gerardo García, le dijo ayer al vicepresidente Álvaro García Linera que el partido aceptará si no acompaña al presidente Evo Morales en la repostulación y que “no se le va a imponer nada”.

"Si el vicepresidente no va, no va nomás, no se le va a imponer, pero seguro se va a ver quién pueda ir como vicepresidente", manifestó a EL DEBER.

Sin embargo, puntualizó que el oficialismo tiene tiempo para ver lo que sucederá, por lo menos hasta inicios de 2019, y pese a sus palabras anteriores albergó una posibilidad para que García Linera retroceda. "De repente, si las bases se imponen él quizás acepte", dijo.

En una entrevista que ofreció a este medio, García Linera dijo que agradecía apoyos expresados por la dirigencia en Chuquisaca, o por la presidenta de diputados, Gabriela Montaño, pero que su posición es no ir a la repostulación junto a Morales.

Los empresarios privados reaccionaron también contra las declaraciones del vicepresidente, quien señaló que prefirieron hacer negocios antes que política. El presidente del sector, Ronald Nostas, respondió que por principio, no participan en actividades político-partidarias, pero “asumimos y asumiremos siempre una posición clara de defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho, porque representan la forma de vida que los bolivianos elegimos desde la creación de nuestra patria y que se debe sostener por encima de todo”.