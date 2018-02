El MAS dice que ni la CIDH podrá cambiar el fallo por la repostulación

El senador por el MAS, Milton Barón, señaló que ni un fallo de una corte internacional podrá cambiar la decisión asumida en el fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que autorizó la repostulación del presidente Evo Morales.

La oposición, a través del diputado Wilson Santamaría, anunció que presentó otra denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicita que se revierta el fallo porque Bolivia es el primer país que fue a las urnas y un tribunal revirtió esa decisión.

“Lo que entiendo es que el diputado Santamaría habría manifestado que con su demanda pretenden anular el fallo del TCP. Eso no es posible. Esos fallos son de cumplimiento obligatorio y contra ellos no caben ningún recurso ulterior, así lo establece la CPE, son fallos que no se pueden revisar, son inapelables. El fallo que autoriza la repostulación ya adquirió la autoridad de cosa juzgada, y ningún tribunal dentro del país o fuera puede anularlo, eso es definitivo”, señaló Barón.

Por su parte Santamaría explicó que la nueva denuncia hace una reminiscencia del referéndum del 21-F y a diferencia de lo que ya se pronunció la corte en otros casos como el de Nicaragua “nunca ocurrió que un país haya ido primero a las urnas, haya tomado una decisión en el referéndum y que la misma hubiera sido revocada ilegítimamente por un órgano de justicia como el TCP”, aseveró.

El legislador puntualizó que se solicitaron que se privilegie el referéndum por encima de la decisión del TCP, y que haga un análisis sobre el artículo 168 de la CPE que establece dos reelecciones de manera continua, cuando se abrió otro camino para la reelección.

Con respecto a lo dicho por Barón, el diputado de UD dijo que es contradictorio, “se le pide a Chile que respete la determinación de una instancia internacional y Barón dice que la decisión de otra instancia internacional no tiene peso sobre la que asumió una instancia judicial en Bolivia, eso no se puede entender”, acotó.