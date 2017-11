El MAS deja pendiente debate del candidato a vicepresidente

La determinación aún no fue tomada. Puede darse que no se acepte la decisión de Álvaro García Linera de no formar parte del binomio electoral del MAS o que se inclinen por elegir a otro acompañante para Evo Morales.

“Hay bastante tiempo para definir, nuestro vicepresidente está en su pleno derecho, pero nuestras bases tendrán que ver qué sucede. Si él decidió, hay que ver qué dicen las organizaciones sociales antes de saber qué sucederá con el binomio”, detalla el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

La última vez que el vicepresidente dijo que no acompañaría a Evo fue en una entrevista con EL DEBER. “No me postularé con Evo, ya lo he dicho hace dos años y no tengo por qué cambiar”, declaró hace algunos días; algo similar dijo antes de las elecciones de 2014.