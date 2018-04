El Movimiento Al Socialismo (MAS) asegura que el proyecto de Ley de Límites aprobado anoche por la Cámara de Senadores “nada tiene que ver con Incahuasi”, reservorio petrolero que es motivo de disputa entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz.

Milton Barón, senador oficialista por Chuquisaca, que votó a favor del documento, manifestó que "no se aprobaban los 120 vértices, que es la frontera total. Únicamente estamos hablando de 30 vértices que están, insisto una vez más, entre los municipios de Villa Serrano de Chuquisaca y Pucará de Santa Cruz, que nada tiene que ver con Incahuasi. Villa Serrano y Pucará están a 250 kilómetros de Incahuasi".

Similar criterio dio el presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, que "con esta ley no se ha hecho absolutamente ninguna innovación, no se ha legislado absolutamente nada respecto de la disputa que existe en este momento respecto a los recursos hidrocarburíferos, en el caso particular del pozo gasífero".

El Senado aprobó el miércoles 25, la norma respecto a la delimitación de 30 vértices que la propia Gobernación de Chuquisaca había solicitado, tiempo atrás, al Viceministerio de Autonomías.

Barón agregó que "lo de anoche nada tiene que ver con Incahuasi, que hace a otros 90 vértices que no fueron admitidos para el trámite de delimitación en su oportunidad (…) En lo que corresponde a los 30 vértices, donde no había controversia, la Cámara de Senadores optó por aprobar este tema".

En la víspera existió voto nominal en su estación en grande: 25 a favor, 3 en contra y 4 votos en blanco; y para su estación en detalle por mayoría simple. Ahora la norma fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.