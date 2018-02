El MAS advierte con juicios a extribunos por el fallo a favor de Samuel

El diputado del MAS Víctor Borda advirtió que los exmagistrados del Tribunal Constitucional pueden ser procesados por la sentencia constitucional 0996/2017, que favoreció al jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, porque declaró la “prescripción” de su proceso en el caso Focas.



“Doria Medina hizo un acto de corrupción, no puede ser que por esta sentencia se libere. Vamos a exigir que se explique. Que explique el TCP, vamos a hacer una petición de informe, porque plantea la prescriptibilidad de los delitos de corrupción”, protestó el diputado Borda.

Doria Medina solicitó al TCP que se le conceda la tutela y dejar sin efecto el auto supremo 813/2016, restituir sus derechos y garantías constitucionales vulneradas; la emisión de un nuevo auto supremo que respete el debido proceso, el principio de legalidad e irretroactividad de la ley, efectuando un control de convencionalidad.



El proceso

La Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca denegó la tutela, porque a esta instancia no le correspondería definir la extinción o no del proceso, sino si el Auto Supremo 813 vulneró o no derechos fundamentales.



Pero el Tribunal Constitucional revocó este auto supremo y lo dejó sin efecto y encomendó a los miembros de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia dictar una nueva resolución sobre el tema en consulta.



“Esta sentencia es grave en mi criterio, porque el señor Doria Medina estaba siendo procesado por delitos de corrupción cuando era ministro, porque desvió miles de dólares provenientes de Estados Unidos y lo desvía a una fundación de carácter privado”, dijo.