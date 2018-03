El LAB habla de vender El Trompillo para pagar sus deudas y volver a volar

Las naves de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) no podrán volver a volar por el momento, ya que su trámite de autorización fue paralizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por encontrar un “sinnúmero de observaciones de carácter técnico, operativo y económico financiero” en la propuesta.

Según explicaron, el problema es el patrimonio de la aerolínea inscrito en el “Plan de Viabilidad” de la empresa, que asegura tener un patrimonio de $us 150 millones de dólares por la propiedad de 27 aeropuertos, debido a que los mismos debieron pasar a Aasana, pero no se cumplió el trámite, indicó a Erbol Javier Valdivieso, dirigente del sindicato de trabajadores de esa compañía. Se sabe que el patrimonio debería ser superior a los $us 650 millones.

La DGAC calificó de "alarmante” esa presunta capacidad patrimonial del LAB en infraestructura aeroportuaria. Para las autoridades de aeronáutica es “inexistente” porque todos los sistemas aeroportuarios son de dominio del Estado, de acuerdo a la Ley 8019 de 1967 y que esa disposición fue ratificada por la Constitución Política del Estado. Por esto, la DGAC decidió frenar el trámite y se comunicará a los representantes del LAB para que sustenten su evaluación económica y financiera”, puntualiza un comunicado oficial de la DGAC.

Celier Aparicio, director de la DGAC, explicó a Erbol que en 2013 se revocó el certificado del LAB, pero el año pasado la línea aérea volvió a pedir la autorización y se dio inicio al trámite.

Se ingresó a la Fase I de la certificación porque se trataba solo de presentar documentos para expresar la intención de certificar la aerolínea, sin embargo, las observaciones llegaron en la Fase II.

Orlando Nogales, gerente de la aerolínea, indicó a Los Tiempos que se entregó toda la documentación requerida y que las primeras solicitudes se realizaron en mayo de 2017. En un proceso normal, la certificación demora seis meses, pero hasta la fecha no se concretó.

El ejecutivo precisó que la idea es que el nuevo LAB arrancará con 168 trabajadores de los 2.000 con los que contaba anteriormente. Reconoció que tienen una deuda de $us 150 millones, procesos por expropiaciones, deudas a las AFP y otros servicios sociales. Para saldar esa deuda, aseguró que el LAB está dispuesto a vender el aeropuerto de El Trompillo, valuado en $us 280 millones.

“Nosotros pensamos llegar a un acuerdo en el que se haga la expropiación correspondiente y pague el Estado boliviano por el aeropuerto El Trompillo o, caso contrario, como es un centro de la ciudad, vamos a proceder a la venta porque hay mucha demanda de terrenos”, dijo Nogales al periódico cochabambino.

Deuda en 2010

En mayo de 2010, autoridades aeronáutica la deuda del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) superaba los 620 millones de bolivianos, solo tomando en cuenta aportes devengados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y a Impuestos Nacionales. Además, se reportaban más de 100 procesos legales por liquidaciones de beneficios o prestación de servicios.