El INE dice que en 2016 fallecieron 67.000 personas en el país

Hace 5 horas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que desde este año hasta 2020 los decesos en el país estarán entre 66.628 y 66.665, cifras más bajas que el año pasado cuando se registraron 67.000 fallecidos. Contrariamente, en el departamento de Santa Cruz las muertes suben paulatinamente, pues en 2013 fueron 14.963 y desde el año siguiente pasaron de 15.000 y seguirán subiendo hasta 15.620 en 2020.

Lo que más desespera a los dolientes son los trámites que deben seguir para enterrar a su difunto. En el cementerio General, donde está la oficina central de los panteones municipales, piden la presentación del certificado de óbito que lo da el médico forense, luego este documento debe ser legalizado en el Servicio Departamental de Salud (Sedes), que diariamente recibe 17 trámites.

Posteriormente el doliente debe comprar el certificado de defunción, el cual debe ser llenado en cualquier notaría de registro ciudadano. También se deben agregar las fotocopias del carné del fallecido y del familiar que realiza el papeleo. “La autorización no dura más de 10 minutos, estamos simplificando los trámites”, dijo Ronald Romero, director de Cementerios.

Irregularidades

En Santa Cruz de la Sierra, ante la desesperación de las familias por contar con un mausoleo en los camposantos tradicionales, muchas caen presas del engaño y la estafa, pues los avivados llegan a vender las tumbas entre $us 6.000 y 7.000. A cambio no dan documentos porque la transacción se limita a un reconocimiento de firmas en una notaría de fe pública. “Estamos poniendo en orden esa situación ilegal, pues inmediatamente conocemos de ese negocio, el mausoleo es revertido y podrá ser adjudicado por otra familia”, agregó Romero.

Para zanjar este tipo de problemas, en algunos casos han tenido que dividir en tres las hileras de nichos de los mausoleos.