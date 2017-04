El Gobierno espera liberación de los 9 detenidos

Con cierto optimismo. Autoridades del Gobierno nacional aguardan con esperanza la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Chile sobre los nueve ciudadanos bolivianos detenidos. Hoy se conocerá el veredicto ante el amparo constitucional presentado por la defensa.

"Estamos esperanzados de que ello vaya a suceder, que salgan libres. Si bien ha habido un buen alegato de la parte boliviana, dependerá mucho de lo que vayan a decir los jueces", manifestó a EL DEBER la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya.

En la vecina nación se encuentran el procurador General del Estado, Pablo Menacho, y la vicecanciller, Carmen Almendras, quienes realizan seguimiento a las gestiones judiciales y diplomáticas para que salgan libres los dos militares y siete funcionarios aduaneros.

"Cuando los visité, estuve unos minutos a solas y ellos aseguran que no han cometido un delito, eso queda muy claro. Si no confiáramos en su inocencia, el Gobierno no se estaría movilizando", aseveró la autoridad.

Ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, consideró que "los abusos que se están cometiendo ponen en muy mal lugar al Gobierno chileno y a sus administradores de justicia". Ratificó que todos los pasos que se dieron para defender a los nueve fueron "correctos".

En contacto con este medio, desde Chile, el diputado Jorge Tarud, detalló que "lo que pasa en Iquique es que hay personas que estaban robando y son procesadas por la justicia, en esto no tiene nada que ver con el Gobierno de Chile".

Hoy cerca a las 14.00 se conocerá la decisión judicial en la vecina nación. Familiares están preocupados por la prolongada situación, que hasta ahora se extiende por más de 30 días.