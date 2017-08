El EI deja una estela de muerte en Barcelona

El Estado Islámico vuelve a golpear en el corazón de Europa. Una furgoneta embistió a la multitud ayer en Barcelona, dejando al menos 13 muertos y un centenar de heridos, en un ataque reivindicado por el EI, tras lo cual la policía abatió a cinco presuntos terroristas en otra localidad cercana. Un policía y seis civiles también resultaron lesionados.

La Policía arrestó a dos sospechosos, un español y un marroquí, por el atropellamiento masivo en Barcelona, pero el conductor de la furgoneta continuaba huido, según las autoridades.

Esta madrugada, la policía regional de Cataluña informó que abatió a “cuatro presuntos terroristas" e hirió a un quinto (que luego murió), en un “posible atentado terrorista", otro atropellamiento, a una multitud en Cambrils, una localidad de costa a 120 kilómetros de Barcelona.

En un comunicado, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, el EI aseguró -a través de la red de mensajería Telegram- que “una fuente de seguridad afirmó a Amaq que los autores del ataque de Barcelona son soldados del Estado Islámico".

El EI argumentó que se llevó a cabo la operación "en respuesta a los llamamientos a golpear a los países de la coalición" que actúa contra los yihadistas en Irak y Siria.

Hasta el momento se ha identificado a un sospechoso del ataque, que -según las primeras hipótesis- sería Driss Oukabir, que pasó en 2012 un mes en la cárcel de Figueras, en la provincia española de Gerona, en calidad de preventivo acusado de un delito de abusos sexuales.

Oukabir tenía residencia permanente, lo que significa que llevaba al menos cinco años viviendo en España.

Poco después, un sospechoso que se había saltado un control policial tras el atentado fue encontrado muerto en su coche, a tres kilómetros de donde la Policía intentó detenerlo a tiros.

España, tercer destino turístico mundial, había permanecido hasta ahora al margen de la ola de atentados del EI en grandes ciudades europeas, como París, Bruselas, Londres, Niza o Berlín. Pero el 11 de marzo de 2004 sufrió los atentados más mortíferos cometidos en Europa, cuando una decena de bombas estalló en varios trenes de Madrid causando casi 200 muertos.



El atropello ocurrió pasadas las 15:00 GMT (13:00 HB), cuando la furgoneta comenzó a desplazarse a gran velocidad "haciendo eses" y embistiendo a los transeúntes, según un testigo de los hechos. "He visto salir volando a varias personas", comentó un taxista.



El conductor de la furgoneta huyó, pero las fuerzas de seguridad creen que una segunda persona puede estar implicada en el ataque porque localizaron otro vehículo en la localidad barcelonesa de Vic, que no contiene explosivos, en la que puede haber huido uno de los autores.



Al parecer, la furgoneta causante del atropello partió de la estación del metro de Las Ramblas, circuló por el carril central de esta avenida e impactó contra varios vehículos en el recorrido, que terminó en la entrada del Liceu (la ópera de Barcelona).

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, mientras que los equipos de emergencias desplegaron un amplio dispositivo de asistencia a las víctimas.



El Gobierno regional de Cataluña recomendó evitar salir a la vía pública en la zona de la Plaza de Cataluña, donde comienzan Las Ramblas, dada la gravedad de los hechos. Las estaciones de Metro y ferrocarril más próximas a la zona fueron desalojadas y cerradas.



En los alrededores de Las Ramblas y la plaza de Cataluña se vivieron escenas de pánico, con gente corriendo muy asustada, refugiándose en comercios y portales.



El atropello se produjo cerca de la fuente de Canaletas, donde los seguidores del Fútbol Club Barcelona suelen reunirse para celebrar los títulos de este equipo.

El rey de España condenó el atentado en Twitter con un mensaje : "Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar" y "Toda España es Barcelona”. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que se trasladó a Barcelona, dijo en Twitter que "los terroristas nunca derrotarán a un pueblo unido que ama la libertad frente a la barbarie".