El 64% de emisoras en el país cumplen las exigencias de la ATT

Las emisoras en el país atraviesan una etapa de regulación que los ha obligado a realizar los trámites para su renovación o migración de licencias como lo llama la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Es así, que se informó que en Bolivia existen 1.412 señales de radio y TV que cumplen con todas las exigencias, de las cuales 910 han cumplido los requerimientos exigidos significando esto un 64%.

También se indicó que son 338 las firmas que se encuentran ejecutando la tramitación, mientras que hay 97 que han sido observadas. "Todos tienen hasta el 31 de agosto para presentar la documentación", comentó Enrique López, presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) en Santa Cruz a EL DEBER Radio.

"No había control. Habían varias radios que eramos legales pero que de repente no respetamos los anchos de bandas y otros elementos. Ahora la ATT reguló esto e incluso ha movido de frecuencia a algunas radios", dijo.



Digitalización



Lopez anticipa que la transición de analógico a digital se irá dando de forma gradual ya que no se puede medir los 'apagones' que se han dado en otros países a lo que puede ocurrir en Bolivia, esto "debido a que aquí (en el país) no hay tantas cadenas grandes". Este paso, de lo analógico a digital, se podría entre 2018 y 2019.