Ejecutivo prevé una mejora económica y pago del segundo aguinaldo este 2018

Aunque en los últimos cuatro años, el desempeño económico del país ha ido de más a menos y los pronósticos de organismos internacionales no son muy halagüeños, el Gobierno boliviano vaticina que este 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), será mayor hasta asegurar que los trabajadores podrán recibir su doble aguinaldo a fin de gestión.

“(El 2017), poco faltó para pagar el segundo aguinaldo. Este año habrá el segundo aguinaldo. Estamos convencidos”, manifestó ayer el presidente Evo Morales, durante la lectura de su informe de la gestión 2017 ante la Asamblea Legislativa.

El segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, instituido con el Decreto Supremo 1802 de noviembre de 2013, beneficia a los trabajadores públicos y privados, cuando el crecimiento del PIB supere el 4,5%.

En el Presupuesto General del Estado (PGE 2018), el Ejecutivo proyecta un crecimiento de la economía del 4,7% y una tasa de inflación anual de un 4,49%. La gestión pasada cerró con un crecimiento del 4,2% y una inflación del 2,7%.



Retribución empresarial

Para sugerir que el empresariado se prepare para el pago de este beneficio a sus trabajadores, el primer mandatario informó en su mensaje, que las utilidades del sector privado en 2017, llegaron a Bs 27.766 millones.

“La crisis económica afectó en algo al sector privado. Lo máximo en utilidades, fue a Bs 29.655 millones el 2015. El 2016 a Bs 26.611 millones. Antes, apenas alcanzaban a Bs 6.000 millones ¿Con qué nos pagarán los empresarios? Sobre todo, ¿con qué pagarán a los movimientos sociales? porque este proceso de cambio es gracias a estos sectores. Espero que puedan pagar con el doble aguinaldo en las próximas gestiones”, señaló.

A decir del presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Jorge Akamine, esto genera cierta sicosis en el empresariado, ya que a partir de este pronunciamiento, ya comienzan a preocuparse por el doble aguinaldo, que si fuera una realidad económica, no hubiera problema de pagarlo.



“Algo paradójico en el mensaje del presidente que es un mensaje político porque habló de política. Mientras la economía está impregnada de política siempre va a haber un buen margen de error. El 2016 fue el mismo discurso, va a haber segundo aguinaldo hasta el día anterior que se han presentado los datos oficiales”, explicó Akamine.



Para Akamine, no se puede aplicar a todos los sectores, ya que el Gobierno no lo hace, puesto que mediante decreto evita que las empresas públicas deficitarias no paguen el beneficio.



EL DEBER trató de contactarse con líderes empresariales, pero no contestaron.



Razones para el crecimiento



El Gobierno augura un mejor crecimiento, motivado primero, porque Bolivia sigue siendo el Estado “más fuerte de toda la región y el que más ha crecido en los últimos años”, según el mandatario. Además un impulso por la recuperación de los precios internacionales.



El Ministerio de Economía, explicó a EL DEBER que tres son los factores que ayudarán a este crecimiento. En primer lugar están los elevados niveles de inversión pública, orientada a sectores productivos que generan mayor valor agregado y la construcción de infraestructura que abarata el costo de las exportaciones.

También está la política de redistribución de los ingresos, efectuada a través de los continuos incrementos salariales, las transferencias condicionadas en efectivo (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y Renta Dignidad), que elevan los ingresos de la población y dinamizan el mercado interno.



“Y una mayor dinamización del crédito hacia el sector productivo, en el marco de la Ley 393 de Servicios Financieros, fueron las principales medidas heterodoxas con las que se prevé la continuidad del crecimiento económico sostenido”, señala esta cartera de Estado.



El presidente estimó que para este año, se llegará a más de $us 40.000 millones de crecimiento del PIB, superior a 2017, cuando cerró con $us 37.816 millones.



Historial y pronósticos



No obstante, según el historial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muestra que desde 2014, el crecimiento del PIB ha venido cayendo de 5,5%; el 2015 a 4,9%; y el 2016 a 4,3%.



Pese a que en sus Perspectivas Económicas Mundiales, el Banco Mundial espera que el crecimiento de la región se acelere un 2% en 2018 y un 2,6% en 2019, para Bolivia, guarda una baja del crecimiento de 3,8% para 2018; 3,4% para 2019; y 3,3% para 2020.



Otras cifras



El presidente Morales utilizó la mitad de su mensaje de dos horas, para valorar la economía del país. En ese sentido, destacó, entre otras cosas, que en 2017, la inversión estatal aumentó nueve veces con respecto al 2005.



“La inversión ejecutada a 2005 era de $us 629 millones. Pese a la situación económica internacional, el 2017 fue de $us 5.529 millones”, explicó.



También expuso que la inversión acumulada en hidrocarburos en sus 12 años de gestión, fue de $us 13.409 millones. El 2017, fue de $us 959 millones y para 2018 se prevé $us 1.500 millones.



Sobre los proyectos, el jefe de Estado consideró importante reflejar que en la Planta industrial de Cloruro de Potasio, que tendrá una capacidad para 350.000 toneladas al año, demandará una inversión de $us 178 millones cuyo inicio de operaciones será en agosto de 2018 y la Planta industrial de Carbonato de Litio tendrá una capacidad de producción de 15.000 toneladas al año, luego de una inversión garantizada de $us 100 millones. Este año se licitará su construcción.



Destacó también que para reservar estratégicamente los alimentos en Bolivia, en los últimos 10 años, el promedio anual de acopio, fue de 264.000 toneladas para garantizar el abastecimiento interno y la estabilidad de los precios y se construyen otros seis silos en Beni, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.



El desafío para los próximos años para la soberanía alimentaria, es seguir incrementando la superficie cultivada de 3,5 millones de hectáreas el 2017 a más de 4,7 millones de hectáreas para el consumo nacional y la exportación. Garantizó energía eléctrica para el mercado interno y venta al exterior, además de agua potable y para riego en todas las regiones.



Morales también subrayó el crecimiento de los recursos en las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP’s) y dijo que el Fondo del Sistema Integral de Pensiones el año 2005 había alcanzado la suma de $us 2.402 millones y al 2017, “se logró un incremento de 595% alcanzando a $us 15.830 millones en las arcas de las AFP’s.



Además, entre 2005 y 2017, 1,6 millones de personas salieron de la extrema pobreza, pasando del 38,2% a 17,9%.

Inversión pública



El vicepresidente Álvaro García Linera, durante su discurso indicó que junto con el presidente Morales, tomaron la decisión de convertir a Bolivia en un país industrial hasta antes de 2025.



Para lograr ese objetivo, se incrementará la inversión pública de $us 8.000 a $us 13.000 millones en los próximos años, priorizando la industria del gas y del litio, así como la generación de electricidad.



Para el economista Marcelo Núñez, el financiamiento se realizará a través de deuda interna. “Los resultados cuando se hacen ese tipo de inversiones no son inmediatos. Si en 12 años la industrialización no se ha realizado, dudo que en el corto plazo se pueda realizar. Es un tema más político que económico”, dijo.



A decir de Núñez, aunque Bolivia tiene las mayores reservas de litio, no se ha logrado plasmar una política adecuada para aprovecharlas y la inversión llega un poco tarde.

Desafío y utilidades

Gas a domicilio

El presidente Evo Morales aseguró ayer que uno de los desafíos de su gobierno es que al menos el 50% de la población tenga gas a domicilio este año. Según datos oficiales, hasta agosto de 2017, 3.784.275 ciudadanos bolivianos fueron beneficiados con gas domiciliario.



Satélite Túpac Katari

El satélite Túpac Katari generó alrededor de $us 76 millones en ingresos por servicios comerciales desde su lanzamiento, en 2013, informó ayer el primer mandatario.



Inversión en rutas

Desde 1825 a 2005 la inversión acumulada para vías fue de $us 1.038 millones, en la gestión de Morales se invirtieron para pavimentar caminos $us 6.653 millones, según datos oficiales.